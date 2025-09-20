هادی عبداللهی، مدیرعامل این شرکت با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان به ویژه خانواده‌های معظم ایثار و شهادت، حفظ جایگاه نخست بیمه دی در صنعت بیمه را مایه افتخار دانست و آن را نتیجه تلاش‌های مستمر و همدلی کارکنان عنوان کرد.



عبداللهی در همین راستا و در احکامی جداگانه، بهمن برزگر را به سمت سرپرست معاونت توسعه بازار و امور مشتریان و صادق کیان را به عنوان سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و هوشمندسازی منصوب کرد.



برزگر پیش‌تر مسئولیت‌های متعددی از جمله کارشناس و رییس گروه سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیر کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون و عضو هیات مدیره سازمان بیمه سلامت و مجری طرح بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۳ ، مدیرعامل شرکت آوای فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مجری پروژه سامانه درگاه یکپارچه بیمه‌شدگان کشور، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان و مجری پروژه نسخه الکترونیکی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار بیمه دی را برعهده داشته است.



صادق کیان نیز پیش از این در سمت‌هایی همچون معاون فناوری اطلاعات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر توسعه و نوآوری مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، و مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه هوشمندسازی در بیمه دی فعالیت داشته است.

