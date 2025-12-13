مشارکت کمنظیر کارکنان و خانوادهها در رقابتهای قرآنی / کشت و صنعت میرزا کوچک خان میزبان پنجمین دوره مسابقات
آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآنی خانواده بزرگ نیشکر، در فضایی معنوی و با حضور گسترده کارکنان، خانوادهها و مدیران ارشد صنعت نیشکر در کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد؛ رویدادی که امسال با مشارکت کمسابقه بیش از ۷۵۰ نفر از بخشهای مختلف صنعت نیشکر همراه بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این آیین با قدردانی از استقبال چشمگیر خانوادههای نیشکری گفت: چهارمین دوره مسابقات قرآنی با حضور پرشور کارکنان و خانوادههای آنان برگزار شد و این استقبال نشاندهنده جایگاه رفیع فرهنگ قرآنی در مجموعه بزرگ نیشکر است.
وی افزود: این دوره از رقابتها به میزبانی کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد و از هماکنون مقدمات برگزاری پنجمین دوره این مسابقات در کشت و صنعت میرزا کوچکخان فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با اشاره به اهتمام ویژه صنعت نیشکر به فعالیتهای قرآنی و فرهنگی اظهار کرد: در همه جلسات تأکید کردهایم که آغاز برنامهها با تلاوت قرآن توسط قاریان نیشکری همراه باشد. کارکنان این صنعت نهتنها در حوزههای اقتصادی و اجتماعی با تمام ظرفیت در میدان هستند، بلکه در عرصههای فرهنگی و قرآنی نیز چهرهای درخشان از خود نشان دادهاند و شایسته قدردانیاند.
قدردانی از حمایتهای مدیرعامل توسعه نیشکر
در ادامه، امین نصیریان، مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی، گزارش کاملی از این دوره ارائه کرد و گفت: چهارمین دوره مسابقات قرآنی نیشکر با گسترهای تازه و با مشارکت تمام اعضای خانواده کارکنان، شامل همسران و فرزندان دختر و پسر، برگزار شد. افتخار میزبانی این رویداد معنوی امسال بر عهده حکیم فارابی بود.
وی تفاوت مهم این دوره با دورههای پیشین را حضور پررنگ خانوادهها دانست و توضیح داد: در مجموع ۳۰۰ نفر از کارکنان و ۴۲۰ نفر از اعضای خانوادههای آنان در این رقابت معنوی شرکت کردند؛ رقمی که نشان میدهد فضای معنوی و فرهنگی نیشکر تا چه اندازه در دل خانوادهها ریشه دارد.
نصیریان در پایان از حمایتهای مستمر دکتر ناصری و همراهی کارگروههای فرهنگی در اجرای این رویداد قدردانی کرد. آیین اختتامیه با تجلیل از برگزیدگان این دوره و اجرای برنامههای معنوی به پایان رسید.