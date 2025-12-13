به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این آیین با قدردانی از استقبال چشمگیر خانواده‌های نیشکری گفت: چهارمین دوره مسابقات قرآنی با حضور پرشور کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار شد و این استقبال نشان‌دهنده جایگاه رفیع فرهنگ قرآنی در مجموعه بزرگ نیشکر است.



وی افزود: این دوره از رقابت‌ها به میزبانی کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد و از هم‌اکنون مقدمات برگزاری پنجمین دوره این مسابقات در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان فراهم شده است.



مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با اشاره به اهتمام ویژه صنعت نیشکر به فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی اظهار کرد: در همه جلسات تأکید کرده‌ایم که آغاز برنامه‌ها با تلاوت قرآن توسط قاریان نیشکری همراه باشد. کارکنان این صنعت نه‌تنها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با تمام ظرفیت در میدان هستند، بلکه در عرصه‌های فرهنگی و قرآنی نیز چهره‌ای درخشان از خود نشان داده‌اند و شایسته قدردانی‌اند.



قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل توسعه نیشکر





در ادامه، امین نصیریان، مدیرعامل کشت و صنعت حکیم فارابی، گزارش کاملی از این دوره ارائه کرد و گفت: چهارمین دوره مسابقات قرآنی نیشکر با گستره‌ای تازه و با مشارکت تمام اعضای خانواده کارکنان، شامل همسران و فرزندان دختر و پسر، برگزار شد. افتخار میزبانی این رویداد معنوی امسال بر عهده حکیم فارابی بود.



وی تفاوت مهم این دوره با دوره‌های پیشین را حضور پررنگ خانواده‌ها دانست و توضیح داد: در مجموع ۳۰۰ نفر از کارکنان و ۴۲۰ نفر از اعضای خانواده‌های آنان در این رقابت معنوی شرکت کردند؛ رقمی که نشان می‌دهد فضای معنوی و فرهنگی نیشکر تا چه اندازه در دل خانواده‌ها ریشه دارد.



نصیریان در پایان از حمایت‌های مستمر دکتر ناصری و همراهی کارگروه‌های فرهنگی در اجرای این رویداد قدردانی کرد. آیین اختتامیه با تجلیل از برگزیدگان این دوره و اجرای برنامه‌های معنوی به پایان رسید.

