مدیران خودرو
پیام تبریک زارع به معاون جدید توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

پیام تبریک زارع به معاون جدید توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
در پی انتصاب دکتر هومن فتحی به‌عنوان معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، انجمن خشکبار و ادویه ایران با تبریک این انتصاب، بر همکاری و تحول در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی انجمن خشکبار و ادویه ایران،در پی انتصاب دکتر هومن فتحی به عنوان معاون جدید وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی محمدرضا زارع با ارسال پیامی این انتخاب ارزشمند را از سوی خود و اعضای هیات مدیره به وی تبریک گفت ،در متن پیام آمده است :
این انتخاب بیانگر تعهد و شایستگی و تجارب صادقانه شما بوده و توفیقات روزافزونتان را در انجام وظایف محوله تحت عنایات خداوندی در سایه سار تدبیر و دانایی از درگاه احدیت مسالت دارم.
همچنین دبیر انجمن ضمن خداقوت به دکتر مشیری در پیام تبریکی جداگانه اعلام همکاری انجمن را به معاونت جدید ارسال و خواهان تحولاتی جدی در حوزه بازرگانی زارت جهاد کشاورزی شد.

دکتر فتحی از مدیران باسابقه کشور و آخرین سمت وی معاون امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

 

