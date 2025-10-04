پیام تبریک زارع به معاون جدید توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
در پی انتصاب دکتر هومن فتحی بهعنوان معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، انجمن خشکبار و ادویه ایران با تبریک این انتصاب، بر همکاری و تحول در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن خشکبار و ادویه ایران،در پی انتصاب دکتر هومن فتحی به عنوان معاون جدید وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی محمدرضا زارع با ارسال پیامی این انتخاب ارزشمند را از سوی خود و اعضای هیات مدیره به وی تبریک گفت ،در متن پیام آمده است :
این انتخاب بیانگر تعهد و شایستگی و تجارب صادقانه شما بوده و توفیقات روزافزونتان را در انجام وظایف محوله تحت عنایات خداوندی در سایه سار تدبیر و دانایی از درگاه احدیت مسالت دارم.
همچنین دبیر انجمن ضمن خداقوت به دکتر مشیری در پیام تبریکی جداگانه اعلام همکاری انجمن را به معاونت جدید ارسال و خواهان تحولاتی جدی در حوزه بازرگانی زارت جهاد کشاورزی شد.
دکتر فتحی از مدیران باسابقه کشور و آخرین سمت وی معاون امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی بوده است.