فرمانده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان از مدیرعامل توسعه نیشکر تقدیر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در مراسمی که روز شنبه ۲۹ شهریورماه با حضور جمعی از مسئولان و بسیج جامعه پزشکی خوزستان برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر از دکتر عبدعلی ناصری تجلیل شد.

بر اساس این گزارش، شرکت توسعه نیشکر در اربعین امسال با برپایی چهار موکب در مسیر زائران حسینی، روزانه پذیرای بیش از ۲۰ هزار زائر بود و خدمات متنوعی از جمله اسکان، تغذیه و پشتیبانی ارائه داد.

پیش‌تر نیز معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در بازدید از این موکب‌ها، فعالیت‌های نیشکری‌ها را «نمادی از روحیه جهادی و مهمان‌نوازی خوزستانی‌ها» توصیف و از این اقدامات تقدیر کرده بود.

