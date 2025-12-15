درخشش کاراتهکاران کرمانشاهی/قهرمانی کشور و صعود به اردوی تیم ملی مردان
رئیس هیات کاراته استان کرمانشاه از قهرمانی تیم کرمانشاه در رقابتهای کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی مردان خبر داد.
سعید نصراللهی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به پایان رقابتهای کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اظهار کرد: این رقابتها طی پنج روز گذشته در شش وزن مختلف و به میزبانی تهران برگزار شد و برترین کاراتهکاران کشور در این مسابقات حضور داشتند.
وی افزود: در این رقابتها، ورزشکاران کرمانشاه با مربیگری حمیدرضا فرهادی و با ارائه عملکردی درخشان، موفق به کسب سه مدال طلا و دو مدال برنز شدند و ضمن دعوت به اردوی تیم ملی، عنوان قهرمانی این رقابتها را نیز برای استان کرمانشاه به ارمغان آوردند که نشاندهنده جایگاه بالای کاراته استان در سطح کشور است.
رئیس هیات کاراته کرمانشاه تصریح کرد: در این مسابقات، در وزن ۶۰- کیلوگرم امیرمحمد سبزواری با شایستگی مدال طلا را از آن خود کرد و علی مسکینی نیز در همین وزن به مدال برنز دست یافت. همچنین در وزن ۶۷- کیلوگرم امیررضا برزویی مدال طلا را کسب کرد، در وزن ۷۵- کیلوگرم محمدجواد صفری صاحب مدال برنز شد و در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز مهدی خدابخشی موفق به کسب مدال طلا شد.
وی با اشاره به نمایش اقتدار و هماهنگی تیم کرمانشاه در این رقابتها گفت: نتایج بهدستآمده حاصل برنامهریزی، تمرینات منظم و تلاش مستمر ورزشکاران و کادر فنی است و با توجه به موفقیتهایی که طی چند سال اخیر کاراتهکاران کرمانشاهی در میادین مختلف کسب کردهاند، این رشته ورزشی در حال تبدیل شدن به ورزش اول استان کرمانشاه است.
نصراللهی ادامه داد: موفقیتهای کاراته کرمانشاه حاصل زحمات مربیان، کادر فنی، ورزشکاران و کادر هیات استان است که با همدلی و تلاش جمعی، برای ارتقای هرچه بیشتر جایگاه استان در سطح ملی و معرفی استعدادهای جدید به کاراته کشور فعالیت میکنند.
رئیس هیات کاراته کرمانشاه همچنین به درخشش امیرمحمد سبزواری در مسابقات قهرمانی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر استعدادهای زیادی در ردههای پایه استان وجود دارد که با حمایت و برنامهریزی مناسب میتوانند همانند امیرمحمد سبزواری، بهتدریج تواناییهای خود را در سطح کشور نشان دهند و پشتوانهای مطمئن برای آینده تیمهای ملی باشند.
وی در پایان یادآور شد: در هفتههای اخیر نیز آتوسا گلشاد نژاد، بانوی کاراتهکای کرمانشاهی، برای نخستین بار در تاریخ کاراته بانوان کشورمان موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شد که این افتخار بزرگ، نشاندهنده ظرفیت بالای کاراته استان کرمانشاه در بخش مردان و بانوان است.