کتاب «توسعه دانشبنیان» با راهکارهایی برای تبیین مفاهیم دانشبنیان منتشر شد
کتاب «توسعه دانش بنیان: چارچوب، ابعاد و راهبردهای تحقق» تالیف کریم حنفی نیری و سیدصابر امامی راهی از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی بازار نشر شد.
به گزارش ایلنا، کتاب «توسعه دانشبنیان؛ چارچوب، ابعاد و راهبردهای تحقق» به تالیف مشترک کریم حنفی نیری و سیدصابر امامی و با مقدمه محمد حسنزاده، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و استاد دانشگاه تربیت مدرس توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.
این اثر با هدف تبیین مفاهیم بنیادین توسعه دانشبنیان، ارائه چارچوبهای نظری و راهبردهای عملی برای تحقق آن در فضای علمی و اجرایی کشور تدوین شده است. در مقدمهای که توسط دکتر محمد حسنزاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس، نگاشته شده، اهمیت توسعه مبتنی بر دانش در مسیر پیشرفت ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
ساختار سهفصلی کتاب، مسیر منطقی و کاملی از مسألهشناسی و تبیین مفاهیم پایه تا تحلیل ارکان اصلی توسعه دانشبنیان را ارائه میدهد. در فصل اول به بررسی ضرورتها و اهداف توسعه دانشبنیان پرداخته شده است. فصل دوم با تحلیل کلیات توسعه، زمینه لازم برای درک جایگاه اقتصاد دانشبنیان را فراهم میآورد و در ادامه به تشریح مفاهیم دانش و مدیریت دانش اختصاص یافته و ابعاد مختلف توسعه دانشبنیان را تحلیل میکند. در فصل سوم به بررسی ارکان اصلی این توسعه شامل اقتصاد، جامعه، شهرها و سازمانهای دانشبنیان میپردازد و نظریه اصلی کتاب را تحلیل و تبیین میکند.
این اثر با ارائه تحلیلی چندبعدی، نشان میدهد که توسعه دانشبنیان صرفاً یک رویکرد فنی یا اقتصادی نیست، بلکه فرآیندی جامع است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی، نهادی و سیاسی را در بر میگیرد.
کتاب حاضر با ترکیب مبانی نظری قوی و تحلیل تجربیات موفق بینالمللی، چارچوبی بومی و کاربردی برای سیاستگذاران، مدیران، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری و نوآوری ارائه میدهد تا بتوانند سهم مؤثری در تحول دانشبنیان کشور ایفا کنند.
ویراستاری این کتاب توسط علی ذوالقدر انجام شده و در آبان ۱۴۰۴ از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران روانه بازار شده است.
این کتاب میتواند منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، سیاستگذاران و علاقهمندان به حوزههای نوآوری، اقتصاد دانشبنیان و مدیریت توسعه باشد.