جدول زمانی واریز حقوق مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی/ آخرین اخبار پرداخت معوقات
پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از ۲۹ مرداد آغاز شده و طبق برنامه تا پایان روز ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی از صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و طبق برنامه اعلامشده، طی ۷۲ ساعت تا پایان روز ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق مردادماه مشمولان بر مبنای احکام سال ۱۴۰۴ محاسبه شده و واریز مبالغ به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل انجام میشود.
در مجموع حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی مشمول این پرداخت هستند و زمان واریز برای افراد مختلف ممکن است با توجه به بانک عامل و ترتیب پرداخت متفاوت باشد.
بر اساس جدول اعلامشده، شروع واریز حقوق ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ و پایان واریز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ است. مبنای محاسبه نیز حکم سال ۱۴۰۴ بوده و پرداخت به ترتیب حروف الفبا انجام میشود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی برای مشاهده فیش حقوقی و احکام خود میتوانند از سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی و اپلیکیشن «تأمین من» استفاده کنند. با توجه به اعلام مطرحشده درباره دسترسی به فیش حقوقی، دریافت فیش از طریق سامانه خدمات غیرحضوری از ابتدای شهریورماه امکانپذیر خواهد بود.
آخرین وضعیت معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان
در کنار پرداخت حقوق مرداد، یکی از مهمترین دغدغههای بازنشستگان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف معوقات مربوط به فروردین و اردیبهشتماه است.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، مجموع مطالبات معوق بازنشستگان بابت این دو ماه حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تأمین منابع مالی برای پرداخت این مبالغ همچنان در دستور کار قرار دارد و یکی از مسیرهای مطرحشده برای تأمین منابع، استفاده از ظرفیت بانک رفاه است.
با این حال، تاکنون زمان قطعی برای واریز کامل این معوقات اعلام نشده است.
آیا معوقات بازنشستگان از ۱۰ شهریور پرداخت میشود؟
بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام شده که احتمالاً از ۱۰ شهریورماه پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز خواهد شد.
با توجه به استفاده از واژه «احتمالاً»، این تاریخ را نمیتوان زمان قطعی واریز معوقات دانست و پرداخت نهایی همچنان به تأمین منابع مالی وابسته است.
همچنین در برخی گزارشها به آغاز پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان حداقلبگیر از ۱۲ شهریورماه اشاره شده است؛ بنابراین بازنشستگان باید منتظر اطلاعیه رسمی و نهایی سازمان تأمین اجتماعی باشند.