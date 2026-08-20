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کارزار بیش از ۸۰۰ کارگر و بازنشسته/ اعتراض علیه خصوصی سازی در تامین اجتماعی

کارزار بیش از ۸۰۰ کارگر و بازنشسته/ اعتراض علیه خصوصی سازی در تامین اجتماعی
کد خبر : 1828190
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بیش از ۸۰۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشستگان با امضای کارزاری نسبت به واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی و زیان‌ده به بخش خصوصی ابراز نگرانی کرده و بر حفظ مالکیت بین‌نسلی منابع سازمان تأمین اجتماعی تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۸۰۰ نفر از کارگران و بازنشستگان با امضای یک کارزار، نسبت به احتمال خصوصی‌سازی شرکت‌ها و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، به‌ویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، اعتراض کرده‌اند. 

در این کارزار، سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۴ مردادماه درباره عملکرد مدیران شرکت‌های زیان‌ده و طرح موضوع مدیریت شرکت‌ها توسط بخش خصوصی، از عوامل اصلی شکل‌گیری نگرانی‌ها درباره آینده دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده است. 

امضاکنندگان کارزار معتقدند بر اساس «مقدمه قانون تأمین اجتماعی»، دارایی‌ها و سرمایه‌های این سازمان متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و قابل ادغام با هیچ‌یک از نهادها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی نیست. 

در بخش دیگری از این کارزار، شستا به‌عنوان بخشی از سرمایه حاصل از پرداخت حق بیمه نسل‌های مختلف کارگران و بازنشستگان معرفی شده و تأکید شده است که این دارایی‌ها نباید به‌عنوان آورده دولت تلقی شود. 

امضاکنندگان همچنین بخشی از مشکلات اقتصادی شستا را ناشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نحوه انتخاب مدیران و نبود نظارت مؤثر تشکل‌های کارگری و بازنشستگی بر عملکرد مدیران دانسته‌اند. 

در متن کارزار تأکید شده است که حفظ منابع و سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی صرفاً موضوعی مدیریتی یا اقتصادی نیست و با امنیت اجتماعی و معیشتی میلیون‌ها بیمه‌شده، کارگر و بازنشسته ارتباط مستقیم دارد. 

امضاکنندگان این کارزار به جای خصوصی‌سازی، خواستار استقلال واقعی سازمان تأمین اجتماعی، تقلیل نقش دولت به جایگاه نظارتی و افزایش نظارت و کنترل تشکل‌های کارگری و بازنشستگی بر مدیریت شستا، با تأکید بر شفافیت مالی و تخصص‌گرایی شده‌اند. 

از دیدگاه امضاکنندگان، حفظ ماهیت و کارکرد اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با امنیت معیشتی و سلامت میلیون‌ها خانواده ایرانی ارتباط دارد و تغییر در شیوه مالکیت و مدیریت دارایی‌های این سازمان می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

 

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