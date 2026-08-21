معوقات مزدی کارگران معدن مس و طلای لار زاهدان/ کارگران روستایی ۲ ماه مزد طلبکارند
منابع کارگری سیستان و بلوچستان، از به تعویق افتادن ۲ ماه دستمزد کارگران شاغل در معدن مس و طلای لار شهرستان زاهدان خبر میدهند.
منابع کارگری در سیستان و بلوچستان به خبرنگار ایلنا گزارش دادند: معدن مس و طلای لار بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای معدنی در دل کوههای لار در شمال زاهدان است و کارگرانی که در این معدن کار میکنند ۲ ماه مزد معوقه طلبکارند.
به نقل از کارگران این واحد معدنی گفته میشود که طلب انباشته آنها مربوط به دستمزد دو ماه گذشته است. علاوه بر این بخش دیگری از دغدغههای کارگران معدن مس و طلای لار، نبود امنیت شغلی است و آنها در صورت پیگیری مطالبات انباشتهی خود با برخورد و تهدید کارفرما مواجه میشوند.
کارگران تصریح کردند: اکثر شاغلان معدن مس و طلای لار از افراد بومی روستای لار و شهرستان زاهدان هستند و در این شرایط دشوار اقتصادی، از مسئولین انتظار دارند از ایجاد فشار مضاعف بر معیشت کارگران و خانوادههایشان بکاهند.