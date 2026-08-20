در تماس با ایلنا مطرح شد؛
کارگران شهرداری ایرانشهر دو ماه مزد طلبکارند/ مشکلات جدی معیشتی داریم
کارگران شهرداری ایرانشهر میگویند: مرداد ماه رو به اتمام است و ما هنوز حقوق دو ماه گذشته خود را دریافت نکردهایم.
کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری ایرانشهر در تماس با خبرنگار ایلنا، از تأخیر دو ماهه در پرداخت حقوق خود خبر دادند.
این کارگران گفتند: مرداد ماه رو به اتمام است و ما هنوز حقوق دو ماه گذشته خود را دریافت نکردهایم.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماههای آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: علیرغم پیگیریهای مکرر کارگران برای دریافت حقوق، مسئولان شهری پاسخ قانعکنندهای به درخواستهای کارگران نمیدهند.
آنها در ادامه گفتند: در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد خود را به موقع بگیرد، نمیتواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان دو ماه به تعویق افتاده است.
کارگران بخشی از مشکلات مالی شهرداری ایرانشهر را سوءمدیریت عنوان میکنند. این کارگران میگویند: لازم است مسئولان شهری نسبت به مساله معوقات کارگران توجه کرده و به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و آسیبپذیری این قشر، پیگیر پرداخت مطالبات آنان به عنوان یکی از اولویتهای اصلی باشند.