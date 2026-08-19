خبر فوری: مزایای رفاهی کارگران معاف از مالیات شد

به گزارش ایلنا، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امور رفاهی و انگیزشی شامل (حق مسکن، بن ارزاق کارگری، حق اولاد، حق تأهل، هزینه ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید و ...) از پرداخت مالیات معاف شدند.

در نتیجه این رای، فقط مزد پایه کارگران مشمول مالیات بر درآمد است و برای احتساب مالیات، بایستی مزایای رفاهی از حقوق ماهانه کسر و سپس سطوح مالیاتی محاسبه شود.

گفتنی‌ست نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی بایستی براساس این رای اصلاح و بازبینی شود.

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