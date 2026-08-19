خبر فوری: مزایای رفاهی کارگران معاف از مالیات شد
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی کارگران از مالیات معاف شد.
به گزارش ایلنا، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امور رفاهی و انگیزشی شامل (حق مسکن، بن ارزاق کارگری، حق اولاد، حق تأهل، هزینه ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید و ...) از پرداخت مالیات معاف شدند.
در نتیجه این رای، فقط مزد پایه کارگران مشمول مالیات بر درآمد است و برای احتساب مالیات، بایستی مزایای رفاهی از حقوق ماهانه کسر و سپس سطوح مالیاتی محاسبه شود.
گفتنیست نرمافزارهای سازمان امور مالیاتی بایستی براساس این رای اصلاح و بازبینی شود.