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خبر فوری: مزایای رفاهی کارگران معاف از مالیات شد

خبر فوری: مزایای رفاهی کارگران معاف از مالیات شد
کد خبر : 1827764
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با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی کارگران از مالیات معاف شد.

به گزارش ایلنا، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امور رفاهی و انگیزشی شامل (حق مسکن، بن ارزاق کارگری، حق اولاد، حق تأهل، هزینه ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید و ...) از پرداخت مالیات معاف شدند.

در نتیجه این رای، فقط مزد پایه کارگران مشمول مالیات بر درآمد است و برای احتساب مالیات، بایستی مزایای رفاهی از حقوق ماهانه کسر و سپس سطوح مالیاتی محاسبه شود.

گفتنی‌ست نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی بایستی براساس این رای اصلاح و بازبینی شود. 

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