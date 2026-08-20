خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقتی رای قانونی اجرا نمی‌شود؛

معطلی کارگران اخراجی «شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی» برای بازگشت به کار

معطلی کارگران اخراجی «شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی» برای بازگشت به کار
کد خبر : 1827729
لینک کوتاه کپی شد.

با بازگشت به کار هشت کارگر اخراجی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی هنوز موافقت نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۸ کارگر اخراجی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر که به گفته‌ی کارگران این مجموعه قرار بود مدتها  پیش به کار بازگردند، هنوز بلاتکلیف‌اند. 

این کارگران  در ۳۱ خرداد ماه، پس از پایان تجمع کارگران شرکت برای وصول مطالبات صنفی خود از کار بیکار شده و در حال حاضر با مستندات رای قطعی اداره کار و دستور دادگاه و با وساطت نمایندگان کارگری، مسئولان فرمانداری و استانداری، از سوی مدیران شرکت قول مساعد برای بازگشت به کار دریافت کرده‌اند اما پس از چند هفته هنوز این وعده عملی نشده است. 

در همین رابطه، یکی از کارگران اخراجی به ایلنا گفت: بی‌توجهی به بازگشت به کار این تعداد کارگر اخراجی در حالی ادامه دارد که یکی از همکاران به عنوان نماینده کارگران قراردادی شرکت پایانه و مخازن، دارای رأی قطعی بازگشت به کار است و پرونده وی پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام قرار گرفته است. 

او گفت: در ادامه بی‌توجهی کارفرما، دادسرای بندر امام خمینی احضاریه‌ای برای مدیرعامل شرکت صادر و ابلاغ کرده است؛ با این حال به نظر می‌رسد همچنان وضعیت بازگشت به کار همکاران ما مشخص نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز