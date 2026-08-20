به گزارش خبرنگار ایلنا، ۸ کارگر اخراجی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر که به گفته‌ی کارگران این مجموعه قرار بود مدتها پیش به کار بازگردند، هنوز بلاتکلیف‌اند.

این کارگران در ۳۱ خرداد ماه، پس از پایان تجمع کارگران شرکت برای وصول مطالبات صنفی خود از کار بیکار شده و در حال حاضر با مستندات رای قطعی اداره کار و دستور دادگاه و با وساطت نمایندگان کارگری، مسئولان فرمانداری و استانداری، از سوی مدیران شرکت قول مساعد برای بازگشت به کار دریافت کرده‌اند اما پس از چند هفته هنوز این وعده عملی نشده است.

در همین رابطه، یکی از کارگران اخراجی به ایلنا گفت: بی‌توجهی به بازگشت به کار این تعداد کارگر اخراجی در حالی ادامه دارد که یکی از همکاران به عنوان نماینده کارگران قراردادی شرکت پایانه و مخازن، دارای رأی قطعی بازگشت به کار است و پرونده وی پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام قرار گرفته است.

او گفت: در ادامه بی‌توجهی کارفرما، دادسرای بندر امام خمینی احضاریه‌ای برای مدیرعامل شرکت صادر و ابلاغ کرده است؛ با این حال به نظر می‌رسد همچنان وضعیت بازگشت به کار همکاران ما مشخص نیست.

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