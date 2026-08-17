ایست قلبی پرستار جوان بیمارستان رازی ایلام در شیفت کاری/ جزئیات جان باختن «فرزاد قیلانیزاده»
فرزاد قیلانیزاده، پرستار جوان بیمارستان رازی ایلام، در روزهای گذشته، در جریان شیفت کاری شبانه بر اثر ایست قلبی جان باخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد قیلانیزاده، پرستار جوان اهل اسلامآباد غرب، که بهعنوان نیروی غیربومی همراه همسرش در بیمارستان رازی ایلام مشغول به خدمت بود، در روزهای گذشته در جریان شیفت کاری شبانه بر اثر ایست قلبی ناگهانی جان خود را از دست داد. این زوج که حدود دو سال از آغاز زندگی مشترکشان میگذشت، معمولاً شیفتهای کاری خود را بهصورت همزمان برمیداشتند.
مراسم تدفین این پرستار، شنبه بیست و چهارم مرداد، در روستای زادگاهش «صیادیان» برگزار شد.
بر اساس اطلاعات واصله، حادثه حدود ساعت یک بامداد رخ داد؛ زمانی که فرزاد قیلانیزاده پس از سر زدن به بخش محل خدمت همسرش، به تراس پاویون بیمارستان رفت. وی در همین محل ناگهان دچار ایست قلبی و افت شدید سطح اکسیژن (سیانوز) شد و روی زمین افتاد.
لحظاتی بعد، پیکر بیحال وی توسط همکارانش پیدا شد و بلافاصله با اطلاعرسانی به مسئول شیفت، به بخش منتقل گردید. با آغاز سریع عملیات احیای قلبی ریوی (CPR)، همسر وی نیز بر بالینش حاضر شد و تیم درمان به مدت دو ساعت تمامی اقدامات تخصصی را برای بازگرداندن علائم حیاتی او به کار بستند.
با وجود اعلام پایان عملیات احیا از سوی کادر پزشکی، همسر این پرستار با ادامه ماساژ قلبی تلاش کرد امیدی برای بازگشت وی بیابد، اما در نهایت فوت این پرستار جوان رسماً تأیید شد.
جانباختن این پرستار جوان در حین شیفت شبانه، این پرسش را به میان میآورد که چرا باید یک نیروی کادر درمان در محیط کار دچار چنین عارضه مرگباری شود؟