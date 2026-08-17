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سرپرست اداره کل امور ورزشی در وزارت کار منصوب شد

سرپرست اداره کل امور ورزشی در وزارت کار منصوب شد
کد خبر : 1826827
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«محمدهادی عسکری» معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «عقیل مختاری» را به عنوان «سرپرست اداره کل امور ورزشی» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن حکم عسکری به شرح ذیل است: نظر به تعهّد، شایستگی، تخصّص و سوابق ارزنده جنابعالی و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست اداره کل امور ورزشی» منصوب می‌شوید. 

انتظار می‌رود با اتکّال به خداوند متّعال و بهره‌گیری از ظرفیّت‌های موجود، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه، نسبت به ارتقای سطح کمّی و کیفی ورزش کارگران و انجام وظایف محوله و تحقّق اهداف و برنامه‌ها، موفق و مؤیّد باشید. 

گفتنی است عقیل مختاری سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبزوار، رئیس کمیته اعتباری حوزه تعاون، عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداره کل، عضو کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و… را در کارنامه کاری خود دارد.

 

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