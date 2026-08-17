سرپرست اداره کل امور ورزشی در وزارت کار منصوب شد
«محمدهادی عسکری» معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «عقیل مختاری» را به عنوان «سرپرست اداره کل امور ورزشی» منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن حکم عسکری به شرح ذیل است: نظر به تعهّد، شایستگی، تخصّص و سوابق ارزنده جنابعالی و با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست اداره کل امور ورزشی» منصوب میشوید.
انتظار میرود با اتکّال به خداوند متّعال و بهرهگیری از ظرفیّتهای موجود، در چارچوب سیاستها و برنامههای وزارتخانه، نسبت به ارتقای سطح کمّی و کیفی ورزش کارگران و انجام وظایف محوله و تحقّق اهداف و برنامهها، موفق و مؤیّد باشید.
گفتنی است عقیل مختاری سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبزوار، رئیس کمیته اعتباری حوزه تعاون، عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداره کل، عضو کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و… را در کارنامه کاری خود دارد.