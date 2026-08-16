انتقاد رییس جمهور از تغییر مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی/دهن کجی به دولت با یک انتصاب شبانه

به گزارش ایلنا، اطلاعات رسیده به خبرنگار ایلنا از جزئیات جلسه امروز هیات دولت حاکی از آن است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در واکنش به نحوه تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، با لحنی تند از اقدام جنجالی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد کرده است؛ انتقادی که با تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت هماهنگی وزرا با دولت در تغییر مدیران سازمان‌های مهم همراه شده است.

مسعود پزشکیان در این جلسه با ابراز گلایه شدید از نحوه تصمیم‌گیری و رفتار احمد میدری درباره تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به انجام چنین تغییراتی مهم و حساس بدون هماهنگی لازم انتقاد کرده است.

یک منبع مطلع از جزئیات این جلسه می‌گوید لحن رئیس‌جمهور در بیان این انتقاد، کم‌سابقه و تند بوده و پزشکیان به صراحت نارضایتی خود را از شیوه اتخاذ این تصمیم اعلام کرده است.

در ادامه جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر اهمیت هماهنگی در انتصابات کلیدی دولت، تصریح کرده است که تغییر و انتصاب مدیران سازمان‌های مهم نباید بدون هماهنگی با دولت صورت گیرد و اعضای کابینه باید این ملاحظه را در تصمیمات مدیریتی خود رعایت کنند.

با این حال، اتفاق قابل تأمل دقایقی بعد رخ داده است.

براساس روایت منابع مطلع، احمد میدری پس از طرح این انتقادات برای دقایقی جلسه را ترک می‌کند و مدتی بعد خبر انتصاب فاطمه منصوری به عنوان سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود؛ انتصابی که به معنای کنار رفتن قطعی غلامحسین محمدی از ریاست این سازمان برای ریاست در تأمین اجتماعی است.

همزمانی انتصاب جدید در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با انتقاد رییس جمهور در جلسه هیات دولت که در رسانه رسمی دولت نیز منعکس شد، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تأکید صریح رئیس‌جمهور و معاون اول درباره ضرورت هماهنگی در تغییر مدیران ارشد، همچنان بر شیوه پیشین خود در تصمیمات مدیریتی پافشاری می‌کند؟

به‌ویژه آنکه دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود «وفاق» و هماهنگی در سطوح مختلف مدیریتی را یکی از اصول مورد تأکید خود معرفی کرده و رئیس‌جمهور نیز بارها بر ضرورت حرکت اعضای دولت در چهارچوب سیاست‌های مشترک تأکید داشته است.

اکنون تغییر دیگری در یکی از سازمان‌های مهم زیرمجموعه وزارت کار، آن هم در فاصله‌ای کوتاه چند دقیقه‌ای پس از تذکر مطرح‌شده در جلسه دولت، می‌تواند به آزمونی برای نحوه مواجهه دولت با تصمیمات مدیریتی خارج از سازوکار هماهنگی مورد تأکید رئیس‌جمهور تبدیل شود.

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