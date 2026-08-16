به گزارش ایلنا، طبق اطلاعیه روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که در رسانه‌ها منتشر شده است، زمینه بازگشت بکار کارگران تعدیل‌شده شرکت پتروشیمی تخت جمشید، در راستای حمایت از اشتغال بومی و بهره‌گیری از تخصص نیروهای باسابقه با هماهنگی اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و مدیریت شرکت پتروشیمی تخت جمشید، در قالب قرارداد «پیمان تأمین نیرو» فراهم شده است.

از قرار معلوم؛ حدود ۵۰ کارگر با سوابق بین ۵ تا ۱۲ سال، تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار در پتروشیمی تخت جمشید مشغول کار بوده‌اند که همزمان با آغاز چنگ تحمیلی رژیم صهیونی آمریکایی بر اساس مصوبه کمیسیون کارگری فرمانداری، از کار بیکار شده و در این مدت علیرغم پیگیری و برگزاری تجمعات متعدد مقابل ساختمان نهاد‌های مختلف دولتی، اجازه ورود به محل کارشان را نداشته و همچنان بیکار هستند.

همچنین روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرده؛ بر اساس توافق انجام شده، جذب مجدد نیروهای مشمول این طرح، متناسب با چارت سازمانی نیروی انسانی، ظرفیت‌ها و نیازهای موجود در کارگاه‌های مختلف و در قالب قراردادهای تأمین نیرو صورت خواهد گرفت.

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