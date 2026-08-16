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کارگران پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر: مزایای مزدی و پاداش‌‌ها را برقرار کنید

کارگران پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر: مزایای مزدی و پاداش‌‌ها را برقرار کنید
کد خبر : 1825919
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کارگران قرار دادی و شرکتی شاغل در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر، خواستار بازگرداندن اضافه‌کاری، پاداش، مزایای اعیاد و مناسبت‌ها و برخی خدمات رفاهی برای افزایش دریافتی خود شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود ۷۰۰ کارگر قراردادی و شرکتی شاغل در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر خواستار بازگرداندن اضافه‌کاری، پاداش، مزایای اعیاد و مناسبت‌ها و برخی خدمات رفاهی متوقف شده برای افزایش میزان حقوق خود هستند. 

یکی از این کارگران گفت: حدود پنج ماه و نیم است که کارفرما به بهانه آغاز جنگ تحمیلی، مزایای اضافه‌کاری، پاداش، اعیاد، مناسبت‌ها و برخی خدمات رفاهی حدودا ۷۰۰ کارگر قراردادی و شرکتی شاغل در پایانه و مخازن پتروشیمی را متوقف کرده است؛ این در حالی است که به به اظهارات خود مدیران، شرکت در این جنگ آسیب مستقیم ندیده و عملیات بارگیری و فعالیت‌های عملیاتی همچنان ادامه دارد. 

او افزود: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ادامه این وضعیت، با توجه به شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی زیادی بر نیروهای قراردادی وارد کرده است. افزایش فشار اقتصادی و روانی تا حدی بوده که اخیرا یکی از همکاران قراردادی دچار عارضه (سکته) مغزی شده است البته اثبات این موضوع (رابطه مستقیم این عارضه با شرایط اقتصادی و شغلی)، نیازمند تأییدیه پزشکی است. 

این کارگر با بیان اینکه حقوق دریافتی ما مخارج زندگی را تامین نمی‌کند، افزود: کارگران امیدوارند مسئولان و مدیران شرکت پایانه و مخازن، با شفاف‌سازی این موضوع به مطالبات آن‌ها توجه کرده و پاسخی درخور ارائه دهد.

 

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