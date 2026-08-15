در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
هفت سال انتظار برای تحویل یک آپارتمان در زنجان/ کارگران از «مسکن ملی» خیری ندیدند!
یک فعال کارگری گفت: مسکن برای کارگر باید سرپناهی برای آرامش باشد، نه کلافی از اقساط، هزینههای فزاینده و پروژههای بیفرجام. عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه سیاستهای مسکن را بتوان در زندگی مردم دید و کلید خانه واقعاً به دست کارگر برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تأخیر در اجرای پروژههای مسکن ملی و طولانی شدن زمان تحویل واحدها، به یکی از گلایههای جدی متقاضیان تبدیل شده است؛ گلایههایی که در کنار افزایش هزینههای ساخت، تورم و دشواری تأمین آورده، فشار بیشتری بر خانوارهای متقاضی مسکن وارد کرده است. در حالی که هر چندوقت یکبار مسئولان از آمار و ارقام رونمایی از پروژههای ملی مسکن سخن میگویند، بخشی از متقاضیان همچنان در انتظار تکمیل پروژههایی هستند که سالها از آغاز آنها گذشته است. این وضعیت بهویژه برای کارگران که توان مالی محدودی دارند، دشوارتر است.
در همین زمینه، عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری زنجان و از متقاضیان یکی از پروژههای مسکن ملی، با انتقاد از طولانی شدن روند تکمیل پروژه مسکن، معتقد است اولویت باید تکمیل طرحهای نیمهتمام و تحویل واقعی واحدها به مردم باشد، نه تعریف و آغاز پروژههای جدید.
همایونی با بیان اینکه هفت سال از آغاز یکی از همین پروژههای مسکن در زنجان میگذرد، گفت: مردم با وعده خانهدار شدن وارد این طرح شدند و انتظار داشتند پس از گذشت این مدت، واحدهای خود را تحویل بگیرند، اما امروز مسئولان پروژه با افتخار اعلام میکنند که برخی بلوکهای پروژه حدود ۶۵ درصد پیشرفت داشته است!
وی ادامه داد: پرسش جدی متقاضیان این است که چگونه یک پروژه ملی پس از هفت سال هنوز در میانه راه قرار دارد. اگر مشکلاتی در زمینه مدیریت، پیمانکار، تأمین منابع یا نظارت وجود داشته، باید بهصورت شفاف برای مردم توضیح داده شود و مسئولان مربوطه درباره آن پاسخگو باشند.
این فعال کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی کارگران اظهار کرد: برای کارگری که با حداقل حقوق زندگی میکند، تأمین آورده مسکن و پرداخت هزینههایی که در طول چند سال افزایش پیدا کرده، بسیار دشوار است. وقتی بخش قابل توجهی از متقاضیان این طرحها را کارگران و اقشار حقوقبگیر تشکیل میدهند، طبیعی است که سیاستگذاری در حوزه مسکن باید متناسب با توان اقتصادی این قشر باشد.
همایونی افزود: امروز مردم بیش از هر چیز به نتیجه نیاز دارند. گویا هنر دولت فقط شروع پروژه یا اعلام آمار و ارقام است! اما هنر واقعی زمانی است که پروژه به پایان برسد و کلید خانه به دست متقاضی برسد. اگر پروژهای سالها نیمهتمام بماند، صرف اعلام درصد پیشرفت یا ارائه گزارش نمیتواند مشکل خانوادهای را که همچنان مستأجر است حل کند.
وی با انتقاد از نبود گزارشهای منظم و شفاف درباره روند اجرای این دست پروژهها گفت: مردم حق دارند بدانند هر بلوک در چه مرحلهای قرار دارد، چه میزان عملیات باقی مانده و چه زمانی قرار است واحدها تحویل داده شوند. نمیتوان مردم را برای سالها در وضعیت ابهام نگه داشت و صرفاً با برگزاری جلسات و ارائه وعدههای جدید، انتظار داشت که مشکلات حل شود.
این فعال کارگری همچنین، با اشاره به افزایش هزینهها در طول هفت سال گذشته گفت: تأخیر در اجرای پروژه فقط به معنای از دست رفتن زمان نیست؛ تورم و افزایش هزینههای ساخت، فشار اقتصادی سنگینی به متقاضیان وارد کرده است. خانوادهای که چند سال قبل با یک توان مالی مشخص وارد پروژه شده، امروز با هزینهها و شرایط کاملاً متفاوتی مواجه است.
همایونی تأکید کرد: به جای اینکه مدام عناوین و طرحهای جدید مطرح شود، باید ابتدا پروژههای نیمهتمام تعیین تکلیف شوند. برای کارگری که سالها منتظر خانه است، آغاز یک پروژه جدید مسئله اصلی نیست؛ مسئله این است که پروژهای که در آن آورده داشته و سالها برای آن انتظار کشیده، چه زمانی به سرانجام میرسد.
وی خواستار ورود جدی دستگاههای اجرایی و نظارتی به وضعیت پروژههای مسکن شد و گفت: اگر در روند اجرای پروژه، کوتاهی، قصور، تخلف یا سوءمدیریت صورت گرفته است، باید موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون با عوامل و مسببان آن برخورد شود. مردم انتظار ندارند مسئولیتها میان دستگاههای مختلف دستبهدست شود؛ آنها یک پاسخ روشن و یک برنامه عملی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی میخواهند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «مردم دیگر با وعده و جلسات بدون خروجی مشخص قانع نمیشوند»، تصریح کرد: مطالبه اصلی متقاضیان روشن است؛ زمان دقیق و قطعی تحویل واحدها اعلام شود، علت واقعی تأخیر هفتساله در پروژه مسکن ملی در زنجان بدون فرافکنی به اطلاع مردم برسد و اگر قصور یا تخلفی رخ داده، با عوامل آن برخورد قانونی شود.
این فعال کارگری در پایان گفت: مسکن برای کارگر باید سرپناهی برای آرامش باشد، نه کلافی از اقساط، هزینههای فزاینده و پروژههای بیفرجام. عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه سیاستهای مسکن را بتوان در زندگی مردم دید و کلید خانه واقعاً به دست کارگر برسد. امروز انتظار مردم از مسئولان، گزارش بیشتر نیست؛ اقدام بیشتر و تحویل واقعی خانههاست.