کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: افزایش مستمر قیمت‌ها و تورم، فشار سنگینی بر زندگی کارگران و بازنشستگان وارد کرده است. در این شرایط، هرگونه ترمیم مستمری و دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که کاهش قدرت خرید خانوار را جبران کند؛ اجرای صوری مقررات نمی‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی بگشاید. از این رو، اجرای دقیق و مؤثر مادۀ ۴۱ قانون کار و مادۀ ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اهمیت حیاتی دارد.

بر اساس مادۀ ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی مناسب و حداقل سالی یک‌بار با توجه به تغییرات هزینه زندگی و نرخ تورم افزایش دهد.

وی هزینه‌های سنگین دارو و درمان را از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری دانست و افزود: وقتی یک بازنشسته مجبور می‌شود بخش عمدۀ درآمد ماهانه خود را صرف امور درمانی کند، دیگر نمی‌توان از پوشش مناسب بیمه‌ای سخن گفت. بر اساس مادۀ ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، برخورداری از خدمات درمانی مناسب و قابل دسترس، حق قانونی بیمه‌شدگان است و نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که افراد به دلیل ناتوانی مالی از دریافت خدمات ضروری محروم شوند.

مادۀ ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی را موظف می‌سازد تمامی خدمات درمانی، دارویی و بستری مورد نیاز بیمه‌شدگان و بازنشستگان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأمین کند تا متقاضیان هزینه‌ای بابت درمان پرداخت نکنند.

این فعال صنفی با ابراز نگرانی دربارۀ شرایط اشتغال و امنیت شغلی کارگران شاغل تصریح کرد: کارگر نباید تاوان مشکلات اقتصادی را با افت دستمزد واقعی، تأخیر در دریافت حقوق یا کاهش امنیت شغلی بپردازد. نظارت بر اجرای مقررات ایمنی، پرداخت به موقع مزد و حفظ فرصت‌های شغلی موجود در کنار حمایت از قدرت خرید، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

فرج‌اللهی با اشاره به تداوم مطالبات بازنشستگان گفت: حضور مداوم بازنشستگان در تجمع‌های یکشنبه‌‌ها، پیامد بی‌توجهی‌هاست؛ سال‌ها پیگیری، مکاتبه و مطالبه‌گری برای دریافت مطالبات معوق، افزایش متناسب مستمری، برخورداری از درمان مناسب و صیانت از استقلال صندوق تأمین اجتماعی به جایی نرسیده است. انتظار ما این است که صدای مستمری‌بگیران شنیده شود و مسئولان از مسیر گفت‌وگو و ارائۀ راهکارهای عملی به این خواسته‌ها پاسخ دهند.

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