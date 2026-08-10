مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، درباره وضعیت کارگران در پروژه‌های نفت و گاز و به‌ویژه پروژه‌های پارس جنوبی به خبرنگار ایلنا گفت: با شروع جنگ، شرایط برای کارگران دشوارتر شده است؛ پیمانکاران از این وضعیت سوءاستفاده و به کارگران ظلم می‌کنند. در هیاهوی بیکاری و جنگ، در پروژه‌های نفت و گاز جنوب، حقوق کارگران از دو ماه تا چندین ماه عقب می‌افتد. پاداش و عیدی آخر سال کارگران نیز در موارد بسیاری پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: در مواردی، مزایای مصوب وزارت کار، از جمله ۸ ساعت کار، سنوات آخر سال، حق مسکن، حق اولاد و اضافه‌کاری به کارگران پرداخت نشده است. بیمه کارگران و استادکاران نیز در مواردی به عنوان بیمه کارگر ساده رد می‌شود و گاهی حتی بیمه آنها پرداخت نشده است.

گیلانی‌نژاد با اشاره به قراردادهای کاری افزود: در قراردادهایی که میان شرکت‌ها و کارگران بسته می‌شود، کاملا یک‌طرفه است و حقوق کارگران در نظر گرفته نمی‌شود و حداقلی‌ترین حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود.

این فعال کارگری درباره وضعیت امکانات رفاهی و تغذیه کارگران اظهار کرد: میوه، شیر و غذای مناسب که شرکت‌های پیمانکاری بابت آن در قرارداد با شرکت مادر هزینه دریافت می‌کنند، در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد. همچنین هزینه لباس و لوازم مصرفی ایمنی و رفاهی از حقوق کارگران کسر می‌شود.

وی درباره وضعیت خوابگاه‌ها و امکانات بهداشتی نیز گفت: گاهی خوابگاه‌های ۶ نفره را با ۱۰ کارگر پر می‌کنند. در سرویس‌های بهداشتی، مایع دستشویی را با آب مخلوط می‌کنند که می‌تواند منجر به بیماری‌های عفونی و همه‌گیر شود. حمام و سرویس بهداشتی نیز نه‌تنها به تعداد کافی وجود ندارد، بلکه بسیاری از شیرهای آنها خراب و غیرقابل استفاده است.

گیلانی‌نژاد ادامه داد: در برخی موارد، حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی فاقد در هستند و با پارچه پوشانده می‌شوند. بوی فاضلاب در هوای ۵۰ درجه بسیار شدید است. گرمازدگی نیز از بیماری‌های دوره‌ای و همیشگی در پروژه‌هاست.

وی افزود: همچنین برای کارگر بیمار، آمار غذا رد نمی‌شود و کارگر بیمار باید بدون غذا بماند.

این فعال کارگری با اشاره به شرایط سخت آب‌وهوایی در پروژه‌ها گفت: برای نفس تازه کردن و کمی استراحت در هوای ۵۰ درجه، کسر کار اعمال می‌شود. همچنین به جای سرویس‌های کولرداری که پیمانکار بابت آن در قرارداد از شرکت مادر هزینه دریافت می‌کند، گاهاً از مینی‌بوس‌های فرسوده و بدون کولر استفاده می‌شود.

گیلانی‌نژاد تأکید کرد: این شرایطی است که برای کارگران پروژه‌ای از سوی کارفرما، شرکت مادر و شرکت نفت ایجاد شده است. در عین حال، بازرسی وزارت کار، بازرسی منطقه ویژه و بازرسی وزارت نفت پیگیری لازم را درباره زیرپا گذاشته شدن قوانین از سوی پیمانکاران انجام نمی‌دهند.

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