جوابیه شرکت توسعه معادن پارس تامین به گزارش منتشرشده درباره معدن طلای تفتان

متن جوابیه شرکت توسعه معادن پارس تامین در پاسخ به گزارش ایلنا به شرح زیر است:

«با سلام و احترام

در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری ایلنا با موضوع فعالیت معدن طلای تفتان و با تیتر «استثمار در معدن طلای تفتان با حقوق ماهی ۱۵ میلیون تومان/ تمام چاه‌ها و قنات‌ها خشک شد!» که امروز ۱۲ مرداد ماه در خروجی این رسانه قرار گرفته است، شرکت توسعه معادن پارس تامین لازم می‌داند برای تنویر افکار عمومی، صیانت از حقوق سهامداران، کارکنان، پیمانکاران، نیروهای بومی منطقه و همچنین احترام به مخاطبان آن رسانه، توضیحاتی را درباره ادعاهای مطرح‌شده ارائه کند.

شرکت توسعه معادن پارس تامین ضمن احترام به جایگاه رسانه‌ها در پیگیری مطالبات عمومی و مسائل جوامع محلی، تأکید می‌کند که طرح ادعاهای سنگین درباره فعالیت‌های معدنی، منابع آب، محیط زیست، اشتغال و حقوق کارکنان، نیازمند اتکا به مستندات کارشناسی، آمار دقیق و بررسی میدانی منصفانه است. متأسفانه در گزارش منتشرشده، برخی ادعاها بدون ارائه مستندات فنی و آماری معتبر مطرح شده و تصویری نادرست از عملکرد معدن طلای تفتان و اقدامات شرکت در منطقه ارائه شده است.

۱. درباره ادعای اشتغال‌زایی محدود برای نیروهای بومی

در گزارش منتشرشده ادعا شده است که تعداد نیروهای بومی جذب‌شده در معدن بسیار محدود است. این ادعا با آمار نیروی انسانی پروژه مطابقت ندارد.

بر اساس اطلاعات نیروی انسانی موجود، از نیروهای فعال در مجموعه، ۵۴۵ نفر بومی و ۱۳۳ نفر غیر بومی هستند. از میان نیروهای غیر بومی نیز تنها ۱۲ نفر مربوط به شرکت توسعه معادن پارس تامین بوده و سایر نیروهای غیر بومی در استخدام شرکت‌های پیمانکار فعال در پروژه هستند.

شرکت توسعه معادن پارس تامین از ابتدای فرآیند جذب نیروی انسانی، اولویت را بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی منطقه قرار داده است. در همین راستا، آزمون استخدامی با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد و پذیرفته‌شدگان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی در مجتمع معدنی موته اصفهان، برای فعالیت در کارخانه آماده شدند.

لازم به ذکر است شرکت توسعه معادن پارس تأمین برای ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌افزایی نیروهای خود، در سال ۱۴۰۲ برای هر نفر بیش از ۳۰۰ میلیون تومان هزینه آموزشی و مهارتی انجام داده است. در نتیجه این اقدام، بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای بومی استان پس از طی دوره‌های تخصصی، به‌عنوان نیروی ماهر و متخصص در حوزه طلا به کارخانه طلای تفتان و صنعت طلای کشور اضافه شدند.

امروز بخش‌های مختلف عملیاتی، پشتیبانی و ستادی شرکت با اتکا به نیروهای بومی منطقه اداره می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده رویکرد جدی شرکت در اعتماد به توانمندی و توسعه سرمایه انسانی محلی است.

تنها در تعداد محدودی از سمت‌های کاملاً تخصصی، به دلیل اینکه در زمان برگزاری آزمون هیچ داوطلب بومی برای آن رده‌های شغلی ثبت‌نام نکرد، از متخصصان باتجربه سایر نقاط کشور استفاده شد. این تصمیم با هدف راه‌اندازی مطلوب واحدهای تخصصی، انتقال دانش و تجربه به نیروهای بومی، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه هرچه بیشتر منطقه اتخاذ شده است.

۲. درباره ادعای اثرگذاری معدن بر زندگی ۳۰۰ هزار نفر

در گزارش ایلنا ادعا شده است که فعالیت معدن بر زندگی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر اثر گذاشته است. این عدد با آمار رسمی جمعیتی شهرستان تفتان فاصله‌ای معنادار دارد.

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرستان تفتان ۴۴ هزار و ۱۷۶ نفر اعلام شده است. حتی با در نظر گرفتن رشد جمعیت طی سال‌های اخیر نیز فاصله قابل توجهی میان جمعیت رسمی شهرستان و عدد ۳۰۰ هزار نفری ذکر شده در گزارش وجود دارد.

چنین اختلاف فاحشی میان آمار رسمی و عدد اعلام شده، این شائبه را ایجاد می‌کند که در ارائه اطلاعات، دقت کارشناسی لازم رعایت نشده و عددی بزرگ‌تر از واقعیت برای اثرگذاری رسانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.

۳. درباره ادعاهای منتسب به یکی از معتمدین محلی

در گزارش منتشر شده، برخی ادعاها به نقل از یکی از معتمدین محلی مطرح شده است. شرکت توسعه معادن پارس تامین ضمن احترام به دیدگاه‌های مردم منطقه، اعلام می‌کند که دفتر ارتباطات مردمی شرکت افتتاح شده و آماده دریافت دیدگاه‌ها، انتقادها، پیشنهادها و مستندات معتمدین، اهالی منطقه و سایر ذینفعان است.

طبیعتاً اگر مطالب مطرح شده مستند و مبتنی بر واقعیت باشد، گفت‌وگوی مستقیم و ارائه مستندات نیز با سهولت انجام خواهد شد. همچنین، چنانچه این اظهارات از طریق رسانه‌ای مانند ایلنا منتشر شده است، انتظار می‌رود مستندات و شواهد مربوط نیز برای بررسی و پاسخ‌گویی در اختیار شرکت توسعه معادن پارس تامین قرار گیرد تا امکان رسیدگی دقیق، شفاف و منصفانه فراهم شود.

۴. درباره ادعای عمل نکردن به وعده‌های آموزشی و مدرسه‌سازی

در گزارش ایلنا چنین القا شده است که اقدامات شرکت در حوزه آموزش صرفاً در حد وعده باقی مانده است. این در حالی است که شرکت توسعه معادن پارس تامین تنها در سال ۱۴۰۴ و پیش از طرح این ادعاها، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، اقدامات متعددی در حوزه‌های آموزش، زیرساخت، سلامت، محیط زیست و توسعه جوامع محلی انجام داده است.

از جمله این اقدامات می‌توان به فراهم‌سازی سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان مناطق معدنی، تأمین مصالح مورد نیاز برای ساخت دو مدرسه، توزیع بیش از ۲۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر، کیف و کفش میان دانش‌آموزان، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی، اهدای بخاری به مدارس و تجهیز هنرستان فنی‌وحرفه‌ای فارابی خاش به لباس و تجهیزات کمک آموزشی اشاره کرد.

همچنین با انعقاد تفاهم‌نامه آموزشی، زمینه بازدیدهای علمی دانش‌آموزان از کارخانه طلای تفتان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی فراهم شده است.

۵. اقدامات عمرانی و زیرساختی شرکت در منطقه

در بخش توسعه زیرساخت‌های محلی، شرکت توسعه معادن پارس تامین نسبت به بهسازی محوطه و جاده دسترسی مدرسه دخترانه روستای سنیب، تأمین و حمل مصالح برای ساخت و تعمیر منازل روستایی، مساجد و سایر اماکن عمومی، بهسازی راه‌های دسترسی روستایی، بازسازی قنوات، لایروبی رودخانه‌ها، چشمه‌ها، استخرهای کشاورزی و ساماندهی اراضی زراعی و باغ‌های منطقه اقدام کرده است.

همچنین در زمان بارندگی و بارش برف، عملیات بازگشایی و اصلاح مسیرها، جاده‌سازی، بتن‌ریزی سقف مساجد و سایر خدمات عمرانی با استفاده از ماشین‌آلات سنگین انجام شده است.

در حوزه خدمات عمومی و رفاهی نیز ۲۰ مخزن ذخیره آب سه‌هزار لیتری برای روستاهای مناطق معدنی تهیه و نصب شده و تأمین و توزیع ماهانه آب شرب و آب مصرفی ساکنان این مناطق به صورت مستمر انجام گرفته است.

علاوه بر این، تجهیزات ورزشی برای جوانان روستایی تأمین شده، از تیم‌های ورزشی بومی حمایت شده و امکان استفاده از سالن ورزشی برای اوقات فراغت جوانان فراهم شده است. حمایت از برگزاری مراسم روز مرتع، تقدیر از مرتعداران نمونه و همکاری با ستاد دیه نیز از دیگر برنامه‌های اجتماعی شرکت بوده است.

۶. اقدامات محیط زیستی، درمانی و حمایتی

در حوزه محیط زیست، شرکت توسعه معادن پارس تامین با اجرای برنامه‌هایی مانند برگزاری مراسم روز جهانی زمین پاک همراه با آموزش دانش‌آموزان، آب‌پاشی و مالچ‌پاشی مسیرهای روستایی برای کاهش گردوغبار و حفاظت از گونه‌های بومی از طریق سنگ‌چینی اطراف درختان ارزشمند منطقه، به‌ویژه درخت بنه، نقش فعالی در حفاظت از محیط پیرامونی ایفا کرده است.

در حوزه سلامت و حمایت‌های اجتماعی نیز با حمایت از بیماران بومی مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، از طریق پرداخت کمک‌هزینه، تأمین هزینه‌های اسکان و رفت‌وآمد، اعزام پزشک عمومی به روستاها و توزیع رایگان دارو بر اساس تجویز پزشک، خدمات درمانی و حمایتی به ساکنان مناطق معدنی ارائه شده است.

۷. درباره ادعای حقوق ۱۵ میلیون تومانی و استثمار نیروها

در گزارش ایلنا، از عنوان و تعابیری مانند «استثمار» و «حقوق ماهی ۱۵ میلیون تومان» استفاده شده است. این ادعا با اسناد پرداختی و جدول میانگین حقوق و دستمزد شرکت‌های فعال در پروژه همخوانی ندارد.

بر اساس جدول تجمیعی حقوق و دستمزد شرکت‌های فعال در پروژه طلای تفتان، میانگین حقوق و دستمزد پرداختی در مجموعه شرکت‌های مشغول در پروژه، در اغلب ردیف‌ها در بازه‌هایی از حدود ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان ثبت شده است. حتی در ردیف‌هایی که میانگین پایین‌تری دارند نیز عدد ۱۵ میلیون تومان به عنوان میانگین حقوق و دستمزد ثبت نشده است.

بنابراین، تعمیم عنوان «استثمار» و طرح ادعای حقوق ۱۵ میلیون تومانی به عنوان تصویر کلی وضعیت پرداخت‌ها در پروژه طلای تفتان، مستند و مستدل نیست و با اسناد موجود مطابقت ندارد.

۸. درباره استفاده از کامیون‌ها و ظرفیت‌های محلی در معدن

در گزارش منتشرشده، به موضوع به‌کارگیری کامیون‌های محلی در معدن به عنوان نشانه‌ای منفی اشاره شده است. این در حالی است که استفاده از ظرفیت کامیون‌داران، ماشین‌آلات و خدمات محلی، یکی از اهداف و نتایج طبیعی توسعه اقتصادی و منطقه‌ای است.

توسعه اقتصادی از همین مسیر شکل می‌گیرد. با آغاز فعالیت‌های معدنی، فرصت‌هایی مانند ایجاد اشتغال، افزایش درآمد محلی، گردش مالی، استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی و شکل‌گیری مزایای جانبی برای ساکنان منطقه ایجاد می‌شود؛ مزایایی که بدون آغاز فعالیت اقتصادی و صنعتی، عملاً محقق نمی‌شود.

البته بدیهی است هرگونه ادعای مشخص درباره تخلف، تعارض منافع یا سوءاستفاده، باید همراه با سند و مستندات قابل بررسی مطرح شود. شرکت توسعه معادن پارس تأمین نیز آماده بررسی هرگونه ادعای مستند از مسیرهای رسمی، شفاف و قانونی است.

۹. درباره ادعای خشک شدن چاه‌ها و قنات‌ها

در گزارش منتشرشده ادعا شده است که فعالیت معدن مادوفتی باعث خشک شدن چاه‌ها و قنات‌های منطقه شده است. این ادعا با نتایج مطالعات تخصصی انجام‌شده درباره محدوده معدن همخوانی ندارد.

پیش از آغاز بهره‌برداری معدن و پیش از دریافت مجوزهای لازم، در سال ۱۳۹۸ مطالعات تخصصی هیدرولوژی و هیدروژئولوژی محدوده اکتشافی خارستان - بیداستر توسط شرکت زمین فن‌آوران پویا انجام شد. هدف از این مطالعات، بررسی اثر احتمالی فعالیت معدن بر منابع آب زیرزمینی اطراف معدن بود.

بر اساس این مطالعات، در محدوده حفاری‌های اکتشافی معدن مادوفتی، نشانه‌ای از وجود لایه‌های آبمدار قابل توجه و محصور مشاهده نشده است. همچنین بررسی مغزه‌های حفاری‌شده و شیب سطح آب زیرزمینی نشان می‌دهد فعالیت معدن در ترازهایی که ماده معدنی شناسایی شده، اثری بر منابع آب زیرزمینی ندارد.

در اطراف معدن مادوفتی، به دلیل جنس زمین و وجود درز و شکاف‌های طبیعی در سنگ‌های آذرین، ممکن است مقدار محدودی آب در برخی شکاف‌ها و در فاصله‌ای دورتر از محل فعالیت معدن شکل گرفته باشد. با این حال، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد بهره‌برداری معدن تأثیر مستقیمی بر این منابع محدود آبی نیز نداشته است.

همچنین بر اساس مدل‌های هیدروژئولوژیکی، تا عمق حدود ۵۰ متر پایین‌تر از کف ماده معدنی، هیچ‌گونه تخلیه آب زیرزمینی ثبت نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پهنه‌های آبدار اصلی در عمق‌های بسیار پایین‌تر، از جمله حدود ۲۱۰ متر زیر کف ماده معدنی قرار دارند.

بر این اساس، نسبت دادن خشک شدن چاه‌ها و قنات‌ها به فعالیت معدن مادوفتی، بدون ارائه مستندات فنی و کارشناسی، قابل پذیرش نیست.

۱۰. درباره ادعای اثرگذاری معدن بر باغ‌ها و درختان زردآلو

در گزارش منتشرشده، کاهش باردهی درختان و آسیب به باغ‌های منطقه نیز به فعالیت معدن نسبت داده شده است. در این خصوص باید تأکید شود که در جریان فعالیت‌های کندوکاو، برداشت و بهره‌برداری ماده معدنی از معدن مادوفتی، هیچ‌گونه برداشت آب از منابع آبی موجود در منطقه انجام نمی‌شود.

نیاز آبی طرح، شامل آب مورد استفاده برای آب‌پاشی جاده‌ها و آب بهداشتی کارکنان شاغل در معدن، تماماً از خارج از منطقه تأمین شده و توسط تانکر به محل معدن منتقل می‌شود.

علاوه بر این، همان‌گونه که شرکت آب منطقه‌ای نیز تأیید کرده است، محل معدن خارج از حریم آبراهه‌ها، مسیل‌ها و رودخانه‌های منطقه واقع شده است. از این رو، بهره‌برداری از معدن بر منابع آبی تأمین‌کننده آب کشاورزی منطقه تأثیرگذار نیست.

شرکت توسعه معادن پارس تامین نه تنها برداشت مستقیمی از منابع آبی کشاورزی منطقه نداشته، بلکه از زمان آغاز فعالیت خود نسبت به احیای قنات‌های خشک‌شده قدیمی، لایروبی قنات‌ها و اجرای شبکه لوله‌گذاری در مسیر جریان‌های آبی تأمین‌کننده نیاز روستاییان تا محل مزارع و استخرهای جمع‌آوری آب کشاورزی اقدام کرده است.

بنابراین، نسبت دادن کاهش باردهی باغ‌ها به فعالیت معدن، بدون بررسی عوامل اقلیمی، وضعیت بارندگی، مدیریت منابع آب، آفات، شرایط باغداری و سایر عوامل مؤثر، فاقد پشتوانه کارشناسی است.

جمع‌بندی

شرکت توسعه معادن پارس تامین تأکید می‌کند که توسعه معدن طلای تفتان با رویکرد اشتغال‌زایی، توسعه سرمایه انسانی بومی، رعایت الزامات محیط زیستی، ایفای مسئولیت اجتماعی و ایجاد ارزش اقتصادی برای منطقه دنبال می‌شود.

انتشار گزارش‌هایی که بر پایه روایت‌های یک‌سویه، اعداد نادرست و ادعاهای فاقد مستندات فنی تنظیم می‌شوند، می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی، تضعیف سرمایه‌گذاری مولد، بی‌اعتمادی نسبت به پروژه‌های توسعه‌ای و نادیده گرفتن تلاش صدها نیروی بومی شاغل در منطقه شود.

شرکت توسعه معادن پارس تامین ضمن استقبال از نقد منصفانه و مطالبه‌گری رسانه‌ای، از خبرگزاری ایلنا انتظار دارد این جوابیه را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرده و در صورت وجود هرگونه مستند درباره ادعاهای مطرح‌شده، آن را برای بررسی دقیق و پاسخ‌گویی رسمی در اختیار شرکت قرار دهد.

روابط عمومی شرکت توسعه معادن پارس تامین»

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