یک بازنشسته تأمین اجتماعی در گفتگو با ایلنا:
معوقات بازنشستگان را با جریمه دیرکرد بپردازید
یک بازنشسته تأمین اجتماعی با انتقاد از تأخیر در پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت، خواستار جبران خسارت ناشی از این تأخیر شد.
یکی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تماس با ایلنا، با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان گفت: «سالها در یکی از مراکز آموزش عالی بهعنوان حسابدار مشغول به کار بودم و بهخوبی با مقررات تأمین اجتماعی آشنا هستم. اگر کارفرما حتی یک ماه در پرداخت حق بیمه کارکنان تأخیر میکرد، سازمان تأمین اجتماعی او را ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد میکرد و من بارها این جریمهها را پرداخت کردهام.»
او ادامه داد: «حالا خود سازمان تأمین اجتماعی چندین ماه است مطالبات ما را پرداخت نکرده، اما هیچ خبری از پرداخت خسارت یا جریمه تأخیر نیست. معوقات فروردین و اردیبهشتماه بازنشستگان هنوز پرداخت نشده و این موضوع مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است».
این بازنشسته با اشاره به کاهش قدرت خرید گفت: «در همین مدت کوتاه، هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافته است. برای نمونه، چند ماه قبل با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توانستم هزینه یک مراسم خانوادگی حدود ۲۵ نفره را تأمین کنم، اما همین مراسم را اکنون باید با حدود ۶ میلیون تومان برگزار کرد. افزایش قیمت میوه و مواد غذایی بسیار بیشتر از آن است که با افزایش حقوق ناچیز ما جبران شود.»
او افزود: «ما بازنشستگان درآمد محدودی داریم و همین تأخیرها فشار مضاعفی بر زندگیمان وارد کرده است. در حالی که اگر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه تأخیر کنند، باید جریمه بپردازند، انتظار داریم تأمین اجتماعی نیز در قبال تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان پاسخگو باشد.»
وی در پایان گفت: «ما قشر تحصیلکرده و آشنا به قوانین هستیم و تنها خواستهمان اجرای قانون و رعایت حقوق بازنشستگان است.»