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جزئیات مصدومیت کارگر ۴۲ ساله بر اثر واژگونی کمباین در اردبیل

جزئیات مصدومیت کارگر ۴۲ ساله بر اثر واژگونی کمباین در اردبیل
کد خبر : 1822024
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یک کارگر ۴۲ ساله بر اثر واژگونی کمباین در زمین‌های زراعی روستای کولانکوه اردبیل مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، این حادثه برای یک کارگر راننده کمباین رخ داد و در پی آن، نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل به محل اعزام شدند. به دلیل صعب‌العبور بودن مسیر، آتش‌نشانان تجهیزات امدادی را با پای پیاده و طی مسافتی چندصد متری به محل حادثه منتقل کردند. 

با حضور تیم‌های عملیاتی، مشخص شد راننده کمباین زیر بدنه سنگین دستگاه گرفتار شده است. آتش‌نشانان با استفاده از ست‌های نجات و ابزارهای برش تخصصی، پس از حدود یک ساعت و نیم تلاش، بخش‌هایی از کمباین را برش داده و کارگر مصدوم را از زیر دستگاه خارج کردند. 

این کارگر برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

 

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