جزئیات مصدومیت کارگر ۴۲ ساله بر اثر واژگونی کمباین در اردبیل
یک کارگر ۴۲ ساله بر اثر واژگونی کمباین در زمینهای زراعی روستای کولانکوه اردبیل مصدوم شد.
به گزارش ایلنا، این حادثه برای یک کارگر راننده کمباین رخ داد و در پی آن، نیروهای آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل به محل اعزام شدند. به دلیل صعبالعبور بودن مسیر، آتشنشانان تجهیزات امدادی را با پای پیاده و طی مسافتی چندصد متری به محل حادثه منتقل کردند.
با حضور تیمهای عملیاتی، مشخص شد راننده کمباین زیر بدنه سنگین دستگاه گرفتار شده است. آتشنشانان با استفاده از ستهای نجات و ابزارهای برش تخصصی، پس از حدود یک ساعت و نیم تلاش، بخشهایی از کمباین را برش داده و کارگر مصدوم را از زیر دستگاه خارج کردند.
این کارگر برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.