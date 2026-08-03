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مصدومیت ۳ کارگر در پی واژگونی لودر در معدنی در چاراویماق

مصدومیت ۳ کارگر در پی واژگونی لودر در معدنی در چاراویماق
کد خبر : 1822017
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واژگونی یک دستگاه لودر در معدنی واقع در ۴۰ کیلومتری شهر قره‌آغاج در استان آذربایجان شرقی، منجر به مصدومیت ۳ کارگر شد.

به گزارش ایلنا، در این حادثه که حدود ساعت ۱۴ روز گذشته رخ داد، مصدومان پیش از رسیدن نیروهای امدادی، توسط عوامل و همکاران حاضر در معدن از داخل لودر خارج شدند.

این عملیات امدادی حدود سه ساعت به طول انجامید و حادثه‌دیدگان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، جهت ادامه روند مداوا به بیمارستان امیرالمؤمنین «قره‌آغاج »منتقل شدند.

 

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