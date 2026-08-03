مصدومیت ۳ کارگر در پی واژگونی لودر در معدنی در چاراویماق

به گزارش ایلنا، در این حادثه که حدود ساعت ۱۴ روز گذشته رخ داد، مصدومان پیش از رسیدن نیروهای امدادی، توسط عوامل و همکاران حاضر در معدن از داخل لودر خارج شدند.

این عملیات امدادی حدود سه ساعت به طول انجامید و حادثه‌دیدگان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل، جهت ادامه روند مداوا به بیمارستان امیرالمؤمنین «قره‌آغاج »منتقل شدند.

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