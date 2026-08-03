کارگر ساختمانی سردشت جان باخت/ فوت بعد از چهل روز بستری در بیمارستان مهاباد
کارگر ساختمانی که حدود چهل روزپیش بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمان به شدت زخمی شده بود، روز گذشته در بیمارستان جان باخت.
یک منبع کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: یک کارگر ساختمانی به نام «مهران رسولی» اهل بوکان که حدود چهل روزپیش حین انجام کار از ارتفاع داربست ساختمانی در شهر سردشت استان آذربایجان غربی سقوط کرده بود، روز گذشته بعد از گذشت حدود چهل روز بستری شدن در بیمارستانی در مهاباد جان باخت.
طبق اظهارت وی، غالب حوادث این چنینی بر اثر بیتوجهی افراد به مسایل ایمنی کار و رعایت نشدن استانداردهای ایمنی به ویژه در شرایط کار در ارتفاع رخ میدهد.