پرداخت حق کهولت به بازنشستگان آیندهساز +مبلغ
صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز از پرداخت بیش از ۷۵۱ میلیارد ریال حق کهولت به اعضای واجد شرایط در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۵۱ میلیارد ریال حق کهولت به بازنشستگان، ازکارافتادگان و سایر اعضای واجد شرایط پرداخت شده و یکهزار و ۱۴۰ نفر نیز در این سال به جمع دریافتکنندگان این مزایا اضافه شدهاند.
حق کهولت یکی از مزایای پیشبینیشده در مقررات صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز است که با هدف تقویت حمایت مالی از اعضا در دوران سالمندی و کمک به تأمین بخشی از هزینههای این دوره پرداخت میشود. این مزایا علاوه بر حقوق بازنشستگی به افراد واجد شرایط تعلق میگیرد.
بر اساس مقررات صندوق، بازنشستگان، ازکارافتادگان و همسران تحت تکفل اعضای متوفی پس از تکمیل ۷۲ سالگی، مشمول دریافت حق کهولت میشوند. مبلغ این مزایا بهصورت ماهانه و معادل ۶۰ درصد حداقل حقوق بازنشستگی عادی همان سال، علاوه بر حقوق متعلقه، به مشمولان پرداخت میشود.
طبق اعلام صندوق حمایت و بازنشستگی آیندهساز، در سال گذشته یکهزار و ۱۴۰ نفر از اعضا با رسیدن به سن ۷۲ سال تمام، شرایط دریافت حق کهولت را پیدا کردند.
همچنین این صندوق در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۷۵۱ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریال بابت پرداخت حق کهولت به اعضای واجد شرایط هزینه کرده است.