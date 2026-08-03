ایلنا وضعیت روستاییان محروم منطقه تفتان را بررسی کرد؛
استثمار در معدن طلای تفتان با حقوق ماهی ۱۵ میلیون تومان/ تمام چاهها و قناتها خشک شد!
معدن طلای تفتان، دقیقاً افتاده وسط سه تا شهرستان و روی هر سه جا هم تاثیر گذاشته؛ ولی فقط عده کمی از اهالی راضیاند. الان زندگیِ نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از مردم مشکل پیدا کرده. چاهها و قناتها خشک شده. درختهایی که تا همین چند وقت پیش زردآلو میدادند، الان یکطوری خشک شدهاند که اصلاً بار نمیدهند. بیشتر باغهای منطقه ما از بین رفته.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه گذشته ویدئوهایی از اعتراضات مردم شهرستان تفتان نسبت به فعالیت معدن طلای این شهرستان و برخورد مامورین با آنها منتشر شد. همین مسئله موجب شد تا پیگیر شرایط مردم این منطقه شویم که نتیجه آن، انتشار گزارشی در تاریخ ۲۰ تیرماه بود. اکنون، پس از گذشت چند هفته، در پیگیری مجدد به سراغ یکی از معتمدین و اهالی این منطقه رفتیم تا ببینیم آیا در رسیدگی به مطالبات مردم تغییری ایجاد شده است یا خیر.
او شرایط فعلی منطقه و جلسه اخیر مسئولان را با لحنی که گلایه در آن موج میزند، اینگونه روایت میکند:
انکار مشکلات توسط مسئولان و وعدههای بیاثر
«از آن موقع واقعاً هیچچیز تغییر نکرده. فقط بیست و یکم تیرماه، یک جلسه توی فرمانداری خاش گذاشتند؛ شورای تامین و مسئولان میرجاوه و تفتان هم بودند. آنجا مردم هرچه از مشکلات معدن و آسیب باغها گفتند، هرچه گفتند آبوهوا عوض شده و درختها دارند خشک میشوند، مسئولان راحت جواب دادند نه، مشکلی نیست! گفتند ما کارشناس آوردیم و معدن هیچ دردسری درست نکرده.
اصلاً سخنرانهای جلسه چه کسانی بودند؟ ریشسفیدها و بزرگهای خاندان؛ یعنی همانهایی که عملاً از معدن سود میبرند و منافعشان گیر است. به مردم هم فقط یکسری قول دادند که مدرسه میسازیم و آموزش را درست میکنیم. عملاً هر کاری میکنند هیچ دردی از ما دوا نمیکند، فقط میخواهند یک کاری کرده باشند که صدای مردم بخوابد.»
تغییر موضع «برخی»
این معتمد محلی درباره چرایی حمایت برخی از بزرگان منطقه از فعالیت معدن میگوید: «بین مردم حرف است که معدن به بعضی از همین افراد، ماشین KMC داده. اوایل اتفاقاً همین ریشسفیدها مخالف معدن بودند، اما وقتی پای ماشینها وسط آمد و توانستند کامیونهای دهتنِ خودشان را توی معدن به کار بگیرند، یکدفعه برخی نظرشان عوض شد و حالا میگویند معدن هیچ مشکلی ندارد! حتی این را هم میگویند که یکی از بستگانِ نماینده مجلس میرجاوه و تفتان و خاش هم رفته توی هیئت مدیره معدن.»
اشتغالزایی قطرهچکانی
سهم بومیان فقط مشاغل خرد است
وی درباره وضعیت اشتغال نیروهای بومی در این معدن طلا توضیح میدهد: «کل نیروهای بومی که این معدن گرفته شاید ۳۰ تا ۴۰ نفر باشد. آن هم بیشتر برای کارهای نگهبانی و خردهکاری، نه یک کار حسابی و بهدردبخور. حقوقشان هم ماهی ۱۵ میلیون است. منتها چون مردم اینجا محروماند و همین حقوق هم جای دیگری گیرشان نمیآید، مجبورند دندان روی جگر بگذارند و کار کنند.»
خشکی چاهها و نابودی کشاورزی در سه شهرستان
این فرد محلی با اشاره به موقعیت جغرافیایی معدن و گستردگی آسیبهای زیستمحیطی میافزاید: «معدن طلای تفتان، دقیقاً افتاده وسط سه تا شهرستان و روی هر سه جا هم تاثیر گذاشته؛ ولی فقط عده کمی از اهالی راضیاند. الان زندگیِ نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از مردم مشکل پیدا کرده. چاهها و قناتها خشک شده. درختهایی که تا همین چند وقت پیش زردآلو میدادند، الان یکطوری خشک شدهاند که اصلاً بار نمیدهند. بیشتر باغهای منطقه ما از بین رفته.
با این وضعیتی که برای کشاورزی درست شده، مردم بیروزی ماندهاند. ما قبلاً یک زردآلویی از این باغها برداشت میکردیم، الان همان هم نابود شده؛ هیچی نداریم، هیچی .....»