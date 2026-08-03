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در تماس با ایلنا مطرح شد؛

ادامه بلاتکلیفی کارگران «کیش چوب»؛ از معوقات ۵ ماهه تا تعدیل گسترده

ادامه بلاتکلیفی کارگران «کیش چوب»؛ از معوقات ۵ ماهه تا تعدیل گسترده
کد خبر : 1821399
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جمعی از کارگران شرکت «کیش چوب» با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی و شغلی، از عدم پرداخت حقوق و حق بیمه از اسفندماه سال گذشته خبر دادند.

این کارگران در گفتگو با ایلنا اظهار داشتند: شرکت کیش چوب که پیش از این با ۱۵۰ کارگر فعالیت می‌کرد، از حدود دو ماه پیش حجم فعالیت خود را محدود کرده و در حال حاضر تنها با ۴۰ کارگر به کار خود ادامه می‌دهد. وضعیت مابقی پرسنل که بیش از ۱۰۰ نفر هستند، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این کارگران پس از گذشت پنج ماه، همچنان چشم‌انتظار دریافت مطالبات معوق و تعیین تکلیف برای بازگشت به کار هستند.

کارگران با بیان اینکه عدم واریز حق بیمه، آنان را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری با مشکل جدی مواجه کرده است، تصریح کردند: از اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون، نه حقوقی دریافت کرده‌ایم و نه حق بیمه‌مان پرداخت شده است. این وضعیت، معیشت خانواده‌های ما را با بحران جدی مواجه کرده و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون نتیجه ملموسی برای دریافت مطالبات یا مشخص شدن وضعیت شغلی به دست نیامده است.

کارگران شرکت کیش چوب در پایان، خواستار ورود مسئولان اداره کار و نهادهای ذی‌ربط برای رفع بلاتکلیفی، تسویه کامل معوقات مزدی و شفاف‌سازی در خصوص آینده شغلی خود شدند تا بتوانند پس از ماه‌ها انتظار، بالاخره به حقوق قانونی خود دست یابند.

 

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