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امانت‌داری مأمور ایستگاه راه‌آهن سمنان/ ۱۷ هزار دینار عراقی به صاحبش بازگردانده شد

امانت‌داری مأمور ایستگاه راه‌آهن سمنان/ ۱۷ هزار دینار عراقی به صاحبش بازگردانده شد
کد خبر : 1821096
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یکی از مأموران خدمات ایستگاهی راه‌آهن سمنان با پیدا کردن و بازگرداندن یک کیف دستی حاوی ارز به صاحب آن، بار دیگر جلوه‌ای از تعهد و امانت‌داری کارکنان شبکه ریلی کشور را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله عامری، مأمور خدمات ایستگاهی راه‌آهن سمنان، حین انجام وظیفه و پاکسازی محیط ایستگاه، یک کیف دستی پیدا کرد که محتوی ۱۷ هزار دینار عراقی بود.

وی پس از اطمینان از موضوع، با پیگیری‌های لازم و انجام هماهنگی‌های مربوطه، هویت مالک کیف را شناسایی کرد و آن را سالم و دست‌نخورده به صاحبش بازگرداند.

این اقدام مسئولانه که در چارچوب وظایف حرفه‌ای و با رعایت اصول اخلاقی صورت گرفت، نشان‌دهنده پایبندی کارکنان خدوم راه‌آهن به صیانت از اموال مسافران و ارائه خدمات صادقانه در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور است.

 

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