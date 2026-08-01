به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله عامری، مأمور خدمات ایستگاهی راه‌آهن سمنان، حین انجام وظیفه و پاکسازی محیط ایستگاه، یک کیف دستی پیدا کرد که محتوی ۱۷ هزار دینار عراقی بود.

وی پس از اطمینان از موضوع، با پیگیری‌های لازم و انجام هماهنگی‌های مربوطه، هویت مالک کیف را شناسایی کرد و آن را سالم و دست‌نخورده به صاحبش بازگرداند.

این اقدام مسئولانه که در چارچوب وظایف حرفه‌ای و با رعایت اصول اخلاقی صورت گرفت، نشان‌دهنده پایبندی کارکنان خدوم راه‌آهن به صیانت از اموال مسافران و ارائه خدمات صادقانه در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور است.

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