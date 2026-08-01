امانتداری مأمور ایستگاه راهآهن سمنان/ ۱۷ هزار دینار عراقی به صاحبش بازگردانده شد
یکی از مأموران خدمات ایستگاهی راهآهن سمنان با پیدا کردن و بازگرداندن یک کیف دستی حاوی ارز به صاحب آن، بار دیگر جلوهای از تعهد و امانتداری کارکنان شبکه ریلی کشور را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیحالله عامری، مأمور خدمات ایستگاهی راهآهن سمنان، حین انجام وظیفه و پاکسازی محیط ایستگاه، یک کیف دستی پیدا کرد که محتوی ۱۷ هزار دینار عراقی بود.
وی پس از اطمینان از موضوع، با پیگیریهای لازم و انجام هماهنگیهای مربوطه، هویت مالک کیف را شناسایی کرد و آن را سالم و دستنخورده به صاحبش بازگرداند.
این اقدام مسئولانه که در چارچوب وظایف حرفهای و با رعایت اصول اخلاقی صورت گرفت، نشاندهنده پایبندی کارکنان خدوم راهآهن به صیانت از اموال مسافران و ارائه خدمات صادقانه در شبکه حملونقل ریلی کشور است.