نتیجه اعتصاب کارگران کاکائو؛
کارفرما در مذاکرات مزدی عقب نشست
اعتصاب سراسری و پایداری کارگران شرکت کاکائو، مدیریت این غول فناوری کرهجنوبی را به عقبنشینی و پذیرش توافق اولیه مزدی وادار کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری بیزنسکوریا، مدیریت و اتحادیۀ کارگری شرکت «کاکائو» کرۀ جنوبی پس از ماهها ایستادگی نیروهای کار بر سر دستمزدها و نظام پرداخت پاداش، به توافقی اولیه در مذاکرات مزدی دست یافتند؛ توافقی حاصل از اعتصابها و تنشهای اخیر، که در صورت تأیید نهایی نیروها، به سالها اجحاف شغلی پایان میدهد.
بر اساس این گزارش، شعبۀ اتحادیۀ کارگران شرکت کاکائو (زیرمجموعۀ اتحادیۀ کارگران صنایع شیمیایی، نساجی و مواد غذایی وابسته به کنفدراسیون اتحادیههای کارگری کرۀ جنوبی) روز گذشته متن توافق اولیه را با مدیریت این شرکت نهایی کرد. دو طرف از ابتدای سال جاری بر سر نرخ افزایش دستمزد و معیارهای عادلانه پرداخت پاداش عملکرد اختلاف داشتند؛ اما فشار تشکلهای کارگری در نهایت طرف کارفرمایی را به عقبنشینی و پذیرش نقاط مشترک مجاب ساخت.
با وجود دستیابی به این گام ابتدایی، طرفین هنوز جزئیات و ارقام مربوط به افزایش حقوق و نحوۀ پرداخت پاداشها را افشا نکردهاند. اتحادیۀ کارگری قصد دارد در روزهای آینده نشست توجیهی برای اعضا برگزار کند و سپس سرنوشت توافق را به رأیگیری بگذارد. با رأی مثبت اکثریت مطالباتمحور اعضا، طرفین با امضای رسمی توافق، مذاکرات مزدی سال ۲۰۲۴ را به نفع زحمتکشان به پایان خواهند رساند.
استثمار تحت پوششعدم شفافیت و پاسخ محکم کارگران
ریشۀ اصلی اختلاف میان زحمتکشان و مدیریت شرکت کاکائو، به تبعیض در نحوۀ پرداخت پاداشهای عملکردی و ناچیز بودن میزان افزایش دستمزد بازمیگشت. اتحادیه بارها با افشاگری نسبت به ساختار پرداختی شرکت، از نبود شفافیت در نظام جبران خدمات و بیتوجهی به سفره و معیشت کارکنان عادی انتقاد کرد. همین اعتراضهای حقطلبانه، کارگران را به سمت اعتصابهای محدود و سپس اعتصاب سراسری سوق داد تا قدرت واقعی نیروی کار را به کارفرما دیکته کنند.
در سوی مقابل، مدیریت کاکائو در طول مذاکرات با بهانهجویی درباره شرایط نامطمئن اقتصادی و فضای کسبوکار، از پیشنهاد افزایش قطرهچکانی دستمزد دفاع میکرد. با این حال، تداوم شجاعانۀ اعتراضهای صنفی و نگرانی شدید سرمایهداران از فلج شدن خدمات این غول فناوری، کارفرما را ناچار به تمکین، ادامه مذاکرات و پذیرش مطالبات کرد.
یکی از مسئولان شرکت کاکائو با تأیید تفاهم اولیه بر سر توافق مزدی سال ۲۰۲۴، انتشار جزئیات این دستاورد را به زمان نهایی شدن آن موکول کرد.
قدرت رأی کارگران؛ شرط نهایی تثبیت حقوق مزدی
با این حال، سرنوشت نهایی این توافق کاملاً در دست صاحبان واقعی قدرت، یعنی اعضای اتحادیه قرار دارد. اگر فرودستان و کارکنان این مجموعه مفاد توافق را با مطالبات واقعی و معیشتی خود همسو ندانند و در صندوق رأی آن را رد کنند، موج تازهای از تنشها، اعتراضهای صنفی و تعطیلی کارخانهها در انتظار کارفرما خواهد بود.
اتحادیۀ کارگری کاکائو برنامۀ نشست توجیهی را تا پایان هفته نهایی میکند و رأیگیری را هفتۀ آینده به راه میاندازد. طرفین اکنون در حال جلب حمایت اعضا هستند؛ توافقی که پیروزی آن میتواند نمونهای درخشان از نقش چانهزنی جمعی، اتحاد تشکلهای کارگری و ایستادگی فرودستان در دفاع از حقوق مزدی در یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری کرۀ جنوبی باشد.
این توافق، حاصل ماهها پایداری اتحادیۀ کارگری کاکائو در برابر ساختار ناعادلانۀ شرکت بود؛ تنشهایی ناشی از بیتوجهی به سهم واقعی کارگران در رشد و سودآوری، تبعیض در پرداخت پاداشها و ساختار مبهم جبران خدمات. اتحادیه با تکیه بر قدرت اعتصاب سراسری، کارفرما را مجبور کرد تا نیروی انسانی را نه ابزار سودجویی، بلکه شریک اصلی درآمدهای شرکت بداند.
تجربۀ کاکائو بار دیگر ثابت کرد بدون فشارهای صنفی و اتحاد فرودستان، صاحبان سرمایه هرگز بهصورت داوطلبانه تسلیم مطالبات معیشتی کادر کارگری نخواهند شد؛ هرچند تثبیت نهایی این سنگر فتحشده، همچنان به ارادۀ رأیدهندگان اتحادیه بستگی دارد.