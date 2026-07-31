به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدیل تعداد قابل توجهی از نیروهای باغ کتاب تهران، خبری بود که در فضای مجازی منتشر شد؛ ما این موضوع را پیگیری کردیم؛ این تعدیل گسترده، از سوی یک منبع آگاه در این مجموعه رد شد. این منبع با اشاره به اینکه تعداد کارکنان باغ کتاب اساساً به این میزان نمی‌رسد، اظهار کرد: «کل نیروهای مجموعه حدود ۱۵۰ نفر هستند و چنین تعدیلی در باغ کتاب اتفاق نیفتاده است.»

به گفتۀ این منبع، اگر این ادعا به فعالیت پارادایس‌هاب در باغ کتاب مربوط باشد، موضوع ارتباطی با تعدیل نیروی انسانی باغ کتاب ندارد، بلکه به پایان قرارداد این فضای کار اشتراکی بازمی‌گردد.

این منبع آگاه توضیح داد: قرارداد پارادایس‌هاب با باغ کتاب در سال گذشته به پایان رسیده و پس از آن، فعالیت این مجموعه به بخش «نقطه» در باغ کتاب منتقل شده است. او تاکید کرد افرادی که در پارادایس‌هاب مستقر بودند، کارکنان باغ کتاب محسوب نمی‌شدند، بلکه مجموعه‌ای از دانشجویان، دانش‌آموزان، فریلنسرها و کسب‌وکارهایی بودند که از این فضای کار اشتراکی برای فعالیت خود استفاده می‌کردند و بخشی از این فعالیت‌ها همچنان در محل جدید ادامه دارد.

با این حال، موضوع پایان همکاری باغ کتاب و پارادایس‌هاب، فراتر از بحث تعداد کارکنان این مجموعه، واکنش‌هایی را از سوی کاربران این فضای کار اشتراکی به دنبال داشته است. پس از ابلاغ تخلیه فضای پارادایس‌هاب، تعدادی از کسب‌وکارهای مستقر در این محل اعلام کردند که فرصت کافی برای انتقال فعالیت‌های خود نداشته‌اند و این جابه‌جایی، فعالیت حرفه‌ای و اقتصادی آن‌ها را با اختلال مواجه کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند هرچند کاربران پارادایس‌هاب، کارمند باغ کتاب محسوب نمی‌شوند، اما تصمیم دربارۀ تغییر محل فعالیت آن‌ها مستقیماً بر شرایط کاری و درآمدی‌شان اثر گذاشته است. به گفتۀ آن‌ها، فضای کار اشتراکی برای بسیاری از فریلنسرها و کسب‌وکارهای کوچک، محل ثابت انجام فعالیت حرفه‌ای، ارتباط با مشتریان و توسعه کسب‌وکار بوده و از دست دادن ناگهانی این فضا، هزینه‌های جدیدی را به آن‌ها تحمیل کرده است.

برخی کاربران این مجموعه معتقدند؛ فشار ناشی از تصمیمات مدیریتی بر دوش کسب‌وکارهای کوچک و نیروهای مستقل قرار گیرد.

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