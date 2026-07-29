بیامو ۸۰۰۰ نفر را اخراج میکند
به گزارش رسانههای آلمان، پس از چندین هفته مذاکره میان مدیریت بیامو و نمایندگان کارکنان، توافقی درباره اجرای یک برنامه تعدیل داوطلبانه نیرو حاصل شده است.
به گزارش ایلنا، شرکت خودروسازی آلمانی بیامو در راستای برنامه کاهش هزینهها، به منظور مقابله با تضعیف بازار چین و افزایش فشارهای ناشی از رشد هزینهها، حدود ۸ هزار فرصت شغلی را حذف خواهد کرد که بخش عمده آنها در آلمان خواهد بود..
به گزارش رسانههای آلمان، پس از چندین هفته مذاکره میان مدیریت بیامو و نمایندگان کارکنان، توافقی درباره اجرای یک برنامه تعدیل داوطلبانه نیرو حاصل شده است.
بر اساس این برنامه، روند تعدیل نیرو از اکتبر ۲۰۲۶ آغاز و تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. این برنامه در مجموع به کاهش ۸ هزار نفر از کارکنان شرکت منجر خواهد شد.