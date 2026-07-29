به گزارش ایلنا، شرکت خودروسازی آلمانی بی‌ام‌و در راستای برنامه کاهش هزینه‌ها، به منظور مقابله با تضعیف بازار چین و افزایش فشارهای ناشی از رشد هزینه‌ها، حدود ۸ هزار فرصت شغلی را حذف خواهد کرد که بخش عمده آن‌ها در آلمان خواهد بود..

به گزارش رسانه‌های آلمان، پس از چندین هفته مذاکره میان مدیریت بی‌ام‌و و نمایندگان کارکنان، توافقی درباره اجرای یک برنامه تعدیل داوطلبانه نیرو حاصل شده است.

بر اساس این برنامه، روند تعدیل نیرو از اکتبر ۲۰۲۶ آغاز و تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. این برنامه در مجموع به کاهش ۸ هزار نفر از کارکنان شرکت منجر خواهد شد.

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