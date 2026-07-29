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جان باختن یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع در شهرک صنعتی نجف‌آباد

جان باختن یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع در شهرک صنعتی نجف‌آباد
کد خبر : 1820092
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یک کارگر شاغل در یکی از واحدهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره دو نجف‌آباد در استان اصفهان، حین انجام کار بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

منابع کارگری در شهرستان نجف‌آباد با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: این حادثه صبح روز گذشته برای یک کارگر با هویت «امیرحسین» اتفاق افتاده که در حین کار در ارتفاع دچار این حادثه کار شده است. 

بر اساس این گزارش، پس از وقوع و اعلام حادثه، گروه‌های امداد و نجات بلافاصله به محل کارخانه اعزام شدند، اما به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سقوط، اقدامات درمانی موثر واقع نشد و این کارگر جان باخت. 

به گفته منابع کارگری، رعایت کامل اصول ایمنی در محیط‌های کاری، استفاده مستمر از تجهیزات حفاظت فردی به‌ویژه کمربند ایمنی هنگام کار در ارتفاع، بازرسی دوره‌ای تجهیزات و آموزش مداوم کارگران، نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث ناگوار شغلی و حفظ جان کارگران دارد.

 

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