به گزارش ایلنا، شرکت صنایع سنگین «هیوندای»، بزرگ‌ترین سازندۀ کشتی در جهان، در پی جان‌باختن سه کارگر طی چند ماه اخیر، تمام فعالیت‌های خود را در کارگاه‌های کره جنوبی تعطیل کرد.

آخرین فاجعه زمانی رخ داد که یک کارگر پیمانکاریِ ۳۰ساله هنگام کار با دستگاه‌های سنگین در کارخانۀ گونسان، به دلیل گیر افتادن سرش میان قطعات فلزی، جان باخت. این سومین حادثۀ مرگبار در کارخانه‌های هیوندای طی سال جاری بود؛ حوادثی که در تمامی آن‌ها، قربانیان نه کارگران رسمی، بلکه کارگران شرکتی و پیمانکاری بوده‌اند. پیش از این نیز یک کارگر دیگر در آتش‌سوزی زیردریایی و کارگری دیگر بر اثر گیر افتادن زیر بالابر صنعتی جان خود را از دست داده بودند.

حذف تجهیزات ایمنی برای سرعت در تولید

اتحادیۀ سراسری فلزکاران کرۀجنوبی با برگزاری تجمع در برابر ادارۀ کار، خواستار بازرسی ویژه از این غول صنعتی و محاکمۀ مدیران آن شد. نمایندگان کارگری اعلام کردند:

مدیریت هیوندای برای افزایش سرعت تولید، تجهیزات ایمنی حیاتی را از روی دستگاه‌ها برداشته است. مسئولان اتحادیه تأکید می‌کنند هیوندای حتی ساده‌ترین ابزارهای حفاظتی را در محیط‌های خطرناک حذف کرده، هشدارهای ایمنی را نادیده گرفته و جان کارگران را صرفاً ابزاری برای پیشبرد خط تولید می‌داند.

کارگران همچنین نهادهای دولتی را به هم‌دستی در این فاجعه متهم می‌کنند؛ زیرا بازرسان وزارت کار با بی‌توجهی به پرونده‌های قبلیِ نقض ایمنی در هیوندای، دست کارفرما را برای بازنگه داشتن خطوط ناایمن باز گذاشته‌اند.

تعطیلیِ چندروزه؛ ابزار عقب‌نشینی کارفرما

در پی بالا گرفتن خشم عمومی، مدیریت هیوندای تصمیم گرفت فعالیت تمام کارگاه‌های خود را به مدت سه روز متوقف کند تا به گفتۀ خود، آموزش‌ها و معاینات ایمنی انجام دهد؛ توقفی که پروژه‌هایی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار را معطل می‌کند و با اتصال به تعطیلات تابستانی، عملیات کارخانه را دو هفته می‌خواباند.

اگرچه مدیران هیوندای اعلام کردند مسئولیت این حوادث را می‌پذیرند و تا زمان تأمین ایمنی کار را آغاز نمی‌کنند، اما معترضان این اقدام را صرفاً یک ژست تبلیغاتی برای فرار از بازخواست می‌دانند.

«برون‌سپاری خطر»؛ ریشۀ اصلی مرگ کارگران هنگام کار

نمایندگان اتحادیۀ فلزکاران اعلام کردند تمام این حوادث قابل پیشگیری بودند و دیگر اجازه نمی‌دهند جان کارگران فدای سودجویی شرکت‌ها، بی‌توجهی دولت و احکام یک‌جانبۀ قضایی شود.

واقعیت این است که تعطیلی چندروزۀ کارخانه، بدون اصلاح ساختار، مشکلی را حل نمی‌کند. ریشۀ اصلی این فاجعه‌ها در «نظام پیمانکاری» نهفته است؛ ساختاری که پرخطرترین و سخت‌ترین بخش‌های کار را به نیروهای شرکتی و موقت واگذار می‌کند تا کارفرمای اصلی سودهای کلان ببرد و هیچ مسئولیت حقوقی و جانی در قبال مرگ کارگران نپذیرد.

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