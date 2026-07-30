به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران می‌گویند دستمزدی که در برابر ساعت‌ها کار در خیابان، در تاریکی شب، در سرما و گرما دریافت می‌کنند، نه لطف است و نه صدقه؛ بلکه حق قانونی آن‌هاست. با این حال، هنوز هم حقوق پاکبانانی که بار پاکیزگی شهر را بر دوش می‌کشند، باید از مسیر پیمانکاران و واسطه‌ها عبور کند.

به گفته این کارگران، هر واسطه در مسیر پرداخت حقوق، فقط یک نام و امضا نیست؛ بلکه در عمل می‌تواند به تاخیر در پرداخت، ابهام در دریافتی‌ها و کم شدن سهم کارگر از حق واقعی خود منجر شود. آن‌ها می‌گویند پاکبانی که نیمه شب جارو به دست می‌گیرد و پیش از بیدار شدن شهر، خیابان‌ها را تمیز می‌کند، نباید اول هر ماه نگران این باشد که حقوقش چه زمان و از دست چه کسی پرداخت می‌شود.

این پاکبانان با انتقاد از شیوه فعلی پرداخت دستمزدها تاکید دارند وقتی نیروی خدماتی به طور مستقیم برای شهرداری کار می‌کند، دلیلی ندارد حقوق او با تاخیر و از کانال واسطه‌ها به دستش برسد. به اعتقاد آن‌ها، ادامه این روند فقط فشار بیشتر بر کارگرانی است که بی‌صدا و بی‌ادعا، سخت‌ترین بخش خدمات شهری را انجام می‌دهند.

کارگران خدمات شهری بابل از مسئولان استانی و مدیران شهری خواسته‌اند با حذف شرکت‌های واسطه‌ای، پرداخت مستقیم دستمزدها را در دستور کار قرار دهند تا هم از تضییع حقوق آنان جلوگیری شود و هم کرامت شغلی پاکبانانی حفظ شود که هر شب، آرامش و پاکیزگی شهر را تامین می‌کنند.

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