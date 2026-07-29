سالاری در دیدار با استاندار و اعضای مجمع نماینگان استان زنجان خبر داد:
پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با استاندار و مجمع نمایندگان استان زنجان که در سفر به این استان صورت گرفت، از پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در دیدار با استاندار و مجمع نمایندگان استان زنجان که در جریان سفر به این استان برگزار شد، از پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی خبر داد.
وی در این دیدار با اشاره به اینکه مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد تأمین اجتماعی تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ و مطالبات دیماه داروخانهها نیز امروز پرداخت شده است، اظهار کرد: همچنین معادل یک ماه از مطالبات مراکز درمانی غیردانشگاهی نیز پرداخت شده است.
سالاری افزود: با توجه به تسریع در روند نقد شدن اوراق مالی که دولت بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده است، پرداختهای نسبتاً منظم به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان در هفتههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به منابع و مصارف ماهانه مربوط به تعهدات سازمان در قبال ذینفعان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعهد برای پرداختهای جاری در حوزههای مستمری دارد.
وی همچنین با اشاره به طرحهای عمرانی و درمانی استان زنجان، افزود: توسعه پروژه بیمارستان ابهر، تکمیل درمانگاه در حال ساخت این بیمارستان و بهرهبرداری از درمانگاه خدابنده در ماههای آینده نیز در دستور کار قرار دارد.
سالاری ادامه داد: در خصوص بیمارستان امام حسین (ع) نیز بهسازی، ارتقای هتلینگ و تجهیز این مرکز درمانی در دست اقدام است.
توسعه ظرفیتهای درمانی در زنجان
استاندار زنجان نیز در دیدار با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، توسعه ظرفیتهای درمانی این سازمان در شهرستانهای استان را خواستار شد و گفت: استانداردسازی و اختصاص اعتبار ویژه برای بهسازی بیمارستان امام حسین (ع) زنجان از مطالبات استان است.
سید محسن صادقی همچنین به موضوعات متناسبسازی، تأمین دارو، اجرای برنامههای ملی سلامت از جمله پزشک خانواده و نظام ارجاع، پرداختهای حوزه درمان و دیگر مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در استان اشاره کرد.
در ادامه این نشست، نبیاله محمدی، رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان، بر ضرورت ارتقای خدمات درمانی، تقویت تعامل سازمان تأمین اجتماعی با شرکای اجتماعی و پیگیری دیگر مسائل مرتبط با این سازمان تأکید کرد.