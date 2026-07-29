مصدومیت راننده آمبولانس در حادثه تصادف و در حین بازگشت از ماموریت
کد خبر : 1819979
یک راننده آمبولانس در شهرستان باغملک استان خوزستان، حین انجام وظیفه و در مسیر بازگشت از ماموریت انتقال بیمار به اهواز، دچار حادثه رانندگی و مصدومیت شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات دریافتی، این حادثه در محور جادهای منطقه «قبر سید» رخ داده است؛ جایی که آمبولانس پس از برخورد با یک دستگاه تریلی، از مسیر خود خارج و واژگون گردید.
در این سانحه رانندگی، راننده آمبولانس به عنوان تنها مصدوم حادثه دچار آسیب دیدگی شد که اقدامات درمانی برای بهبود وضعیت وی در حال انجام است.