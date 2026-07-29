خانه



کارگری



حوادث کار ۰۷ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱:۱۰

مصدومیت راننده آمبولانس در حادثه تصادف و در حین بازگشت از ماموریت

یک راننده آمبولانس در شهرستان باغملک استان خوزستان، حین انجام وظیفه و در مسیر بازگشت از ماموریت انتقال بیمار به اهواز، دچار حادثه رانندگی و مصدومیت شد.