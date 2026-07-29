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در یک کارگاه نجاری رخ داد؛

قطع انگشتان دست یک کارگر ۳۳ ساله در اراک

قطع انگشتان دست یک کارگر ۳۳ ساله در اراک
کد خبر : 1819917
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وقوع حادثه شغلی در یک کارگاه نجاری در شهرستان اراک، منجر به قطع انگشتان دست یک کارگر ۳۳ساله شد.

به گزارش  ایلنا،در این حادثه که روز گذشته رخ داد، یک کارگر جوان حین کار با تجهیزات کارگاه نجاری دچار آسیب شدید از ناحیه دست چپ شد، به گونه‌ای که دو انگشت دست وی دچار  قطع شدگی شد و دو انگشت دیگر او نیز تحت فشار دستگاه، دچار له شدگی شدید گردید. 

تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه پزشکی و ثابت‌سازی وضعیت مصدوم، وی را جهت ادامه روند درمان و تلاش برای پیوند به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند.

 

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