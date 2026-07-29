قطع انگشتان دست یک کارگر ۳۳ ساله در اراک

به گزارش ایلنا،در این حادثه که روز گذشته رخ داد، یک کارگر جوان حین کار با تجهیزات کارگاه نجاری دچار آسیب شدید از ناحیه دست چپ شد، به گونه‌ای که دو انگشت دست وی دچار قطع شدگی شد و دو انگشت دیگر او نیز تحت فشار دستگاه، دچار له شدگی شدید گردید.

تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه پزشکی و ثابت‌سازی وضعیت مصدوم، وی را جهت ادامه روند درمان و تلاش برای پیوند به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند.

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