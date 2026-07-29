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مرگ کارگر سنگ‌شکن بر اثر سقوط از پاکت لودر در ایلام +جزئیات

مرگ کارگر سنگ‌شکن بر اثر سقوط از پاکت لودر در ایلام +جزئیات
کد خبر : 1819914
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یک فعال کارگری در استان ایلام از جان‌باختن یک کارگر در یکی از واحدهای سنگ‌شکن نزدیک روستای جابر، از توابع شهرستان بدره، خبر داد و هویت وی را «محمد آئین» حدود ۴۷ساله اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته این فعال کارگری، این حادثه دلخراش زمانی رخ داد که این کارگر برای طی کردن مسیری، در داخل پاکت(بیل) یک دستگاه لودر قرار گرفته بود، اما در حین حرکت لودر در مسیر خاکی و بر اثر برخورد با دست‌انداز، ناگهان به زمین سقوط کرد. 

وی در تشریح جزئیات بیشتر افزود: متاسفانه پس از سقوط این کارگر، چرخ لودر از روی بدن وی عبور کرد و «محمد آئین» به دلیل شدت جراحات وارده، در همان محل وقوع حادثه جان خود را از دست داد. 

این فعال کارگری با ابراز تاسف از وقوع چنین حوادثی، بر لزوم رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی و استفاده صحیح از ماشین‌آلات صنعتی تاکید کرد و گفت: علت دقیق وقوع این حادثه و بررسی قصور احتمالی توسط مراجع ذی‌صلاح در دست پیگیری است.

 

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