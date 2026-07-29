جان باختن یک کارگر آرماتوربند در میانه/ انجمن صنفی: استانداردها رعایت نمیشود
بیتوجهی به اصول ایمنی در یک کارگاه ساختمانی در شهرستان میانه، منجر به جان باختن یک کارگر آرماتوربند بنام «مرتضی زییالی »بر اثر برق گرفتگی شد.
کاظمی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان میانه و ترکمنچای در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز تاسف عمیق از وقوع این حادثه اظهار داشت: رعایت نکردن استانداردهای ایمنی، نبود نظارت کافی و سهلانگاری در ایمنسازی محیط کار، متاسفانه بار دیگر منجر به بروز حادثهای تلخ و داغدار شدن خانواده یک کارگر زحمتکش شد.
او با تاکید بر اینکه جان کارگران ارزشمندتر از هرگونه منافع مالی و هزینههای کارگاهی است، افزود: رعایت الزامات و مقررات ایمنی در محیط کار یک انتخاب نیست، بلکه حق مسلم هر کارگر است و هیچ کارفرمایی نباید از اجرای آن کوتاهی کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان میانه و ترکمنچای در پایان خواستار رسیدگی فوری و شفاف مراجع ذی صلاح به این پرونده شد و گفت: انتظار داریم دستگاههای نظارتی ضمن برخورد قانونی با هرگونه قصور احتمالی در این حادثه، نظارتهای خود را بر اجرای دقیق قوانین ایمنی در تمامی پروژههای ساختمانی منطقه تشدید کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.