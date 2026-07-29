رییس سازمان فنی و حرفهای خبر داد؛
نخستین مرکز سنجش صلاحیت حرفهای ساختمان و عمران راهاندازی میشود
رییس سازمان فنی و حرفهای با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختهای آموزشی، گسترش مشارکت با بخشهای مختلف و هوشمندسازی خدمات، زمینه استقرار نظام صلاحیت حرفهای را فراهم کرده است، گفت: امروز با افتتاح نخستین مرکز سنجش صلاحیت حرفهای، گام مهمی در مسیر استانداردسازی مهارت و ارتقای کیفیت نیروی انسانی کشور برداشته میشود. نخستین مرکز سنجش صلاحیت حرفهای ساختمان و عمران راهاندازی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «غلامحسین محمدی»، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، در آیین گرامیداشت روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای و «هفته ملی مهارت»، که با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رییس جمهور و «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم از جمله شهدای مهارتآموزی این جنگ، اظهار کرد: هفته ملی مهارت سال گذشته در حالی برگزار شد که بعد از جنگ 12 روزه یاد و خاطره شهید باقری، پیشگام حوزه مهارتآموزی در ستاد کل نیروهای مسلح با ما بود و امسال نیز آقای شهیدمان در میان ما نیست. جمعی از همکاران سازمان آموزش فنی و حرفهای نیز در جریان تجاوزات اخیر به کشور به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به شهادت کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفهای اسدآباد و چگنی گفت: این حوادث تلخ، هیچگونه وقفهای در فعالیتهای سازمان ایجاد نکرد و همکاران ما علاوه بر ادامه آموزشهای مهارتی، در قالب طرح «امداد ایران ماهر» به صورت داوطلبانه در کنار مردم حضور یافتند و با تکیه بر مهارت و توان تخصصی خود، بخشی از نیازهای آسیبدیدگان را برطرف کردند.
محمدی افزود: این حضور نشان داد که خانواده بزرگ آموزش فنی و حرفهای در همه شرایط در کنار مردم ایستاده و وظیفه خود را در مسیر خدمت به ایران عزیز با انسجام و مسئولیتپذیری دنبال میکند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته اظهار کرد: در این مدت، سازمان هم از نظر توسعه زیرساختهای آموزشی و هم از نظر تحول در شیوه ارائه خدمات، گامهای مهمی برداشته است. با بهرهگیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و حمایتهای بینالمللی، بیش از دو و نیم همت برای توسعه زیرساختهای آموزشی جذب شد و همکاریهای مشترک با دستگاهها و نهادهای مختلف نیز گسترش یافت.
وی با اشاره به اجرای طرح «همنوا» با همکاری وزارت آموزش و پرورش گفت: در قالب این طرح، ۵۰ هزار دانشآموز در مراکز آموزش فنی و حرفهای مهارتآموزی کردند و پیشبینی میشود این تعداد در سال جاری به ۱۰۰ هزار نفر افزایش یابد.
محمدی همچنین از اجرای طرح «کارافن» خبر داد و افزود: در این طرح، نزدیک به ۵۰ فروشگاه فیزیکی برای عرضه محصولات مهارتآموختگان در شبکه ملی ایجاد شده تا مسیر ورود تولیدات آنان به بازار کار و اقتصاد تسهیل شود.
وی توسعه مشارکتها را یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان دانست و گفت: بسیاری از این اقدامات در شرایط دشوار کشور و با اتکا به همکاری بخشهای مختلف شکل گرفت و نشان داد که میتوان با همافزایی، آموزش مهارتی را به اشتغال و تولید پیوند زد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی مهارت اظهار کرد: امسال بیش از ۱۰ هزار نفر در ۳۸ رشته مهارتی در مسابقات ملی مهارت رقابت کردند و برگزیدگان این رقابتها اکنون در اردوهای آمادهسازی حضور دارند تا به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات جهانی شانگهای شرکت کنند.
وی حضور سفیران برخی کشورها در این مراسم را نشانه توسعه همکاریهای بینالمللی دانست و افزود: همکاریهای خوبی با کشورهای مختلف از جمله کرهجنوبی و چین برای ارتقای آموزشهای مهارتی و توسعه همکاریهای تخصصی آغاز شده است.
محمدی با تأکید بر حرکت سازمان به سمت تحول دیجیتال گفت: دیجیتالیسازی خدمات آموزشی، مشاوره مهارتی و اتصال مهارتآموختگان به بازار کار آغاز شده و در حال طراحی سامانهای هستیم که خدمات مختلف از ثبتنام دورههای آموزشی تا دسترسی به تسهیلات، خرید ابزار کار و سایر خدمات مورد نیاز مهارتآموزان را به صورت یکپارچه ارائه کند.
وی استقرار نظام صلاحیت حرفهای را مهمترین برنامه تحولآفرین سازمان عنوان کرد و گفت: استانداردسازی مشاغل و صلاحیتهای حرفهای، قله این تحول است و امروز نیز نخستین مرکز سنجش صلاحیت حرفهای در حوزه عمران و ساختمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی افتتاح میشود؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت نیروی انسانی و اعتباربخشی به مهارتهای شغلی ایفا کند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در پایان با تأکید بر اینکه مسئولیت آموزش مهارت با همه بخشها است، اظهار کرد: به گفته رئیسجمهور پزشکیان ، ترجمان وفاق یعنی رویکرد فرابخشی و دوری از خاصنگری در همه دستگاهها؛ حضور رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور در برنامههای حوزه مهارت، نشاندهنده جایگاه فرابخشی و ملی این موضوع است. امیدواریم با تداوم همکاری و وفاق میان دستگاهها، دستاوردهای شکلگرفته در سال جاری نهادینه شود و اعضای تیم ملی مهارت نیز با افتخار، نماینده شایستهای برای ایران در رقابتهای جهانی باشند.