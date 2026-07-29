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بانک مرکزی اعلام کرد:

تورم نقطه به نقطه تیرماه به بیش از ۸۰ درصد رسید +نمودار

تورم نقطه به نقطه تیرماه به بیش از ۸۰ درصد رسید +نمودار
کد خبر : 1819733
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بانک مرکزی ایران در اطلاعیه جدید خود از آمار تورم تیرماه سال جاری رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در گزارش جدید خود پیرامون نرخ تورم ماه گذشته، از کاهش تورم ماهانه و افزایش تورم سالانه و نقطه‌ای خبر داد. 

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه ۱۴۰۵ به عدد۷۴۲/۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۳/۶ درصد افزایش داشته که نسبت به سرعت رشد قیمت‌ها در ماه قبل از آن (خرداد) کاهش نسبی داشته است. 

با این وجود، طبق این گزارش، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۶۱/۴ درصد رسیده است. 

از طرف دیگر در این گزارش آماری آمده است که نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه نسبت به زمان مشابه سال قبل (تیرماه ۱۴۰۴) به میزان ۸۳.۹ افزایش یافته است.

تورم نقطه به نقطه تیرماه به بیش از ۸۰ درصد رسید +نمودار

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