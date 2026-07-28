مقصر فوت کارگر مس سرچشمه مشخص شد/ بازهم خطای بارزِ یک پیمانکار!
در پی وقوع حادثه مرگ یک کارگر پیمانکاری زیر مجموعه شرکت مس سرچشمه، مسئولان این مجتمع از مقصر شناخته شدن شرکت پیمانکار به دلیل عدم رفع ایرادات ایمنی و برخورد قانونی با عوامل آن خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اطلاعات دریافتی از بخش ایمنی مجتمع مس سرچشمه، این حادثه در محدوده اصلی مجتمع رخ نداده، بلکه محل وقوع آن کارگاه «سد رسوبگیر» بوده که در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از محدوده اصلی مجتمع قرار دارد.
بررسیهای اولیه در خصوص علت این حادثه نشان میدهد که اتصالی یک دستگاه «سماور» در کارگاه، موجب برقدار شدن بدنه کانکس و در نهایت بروز برقگرفتگی شدید شده که متاسفانه منجر به فوت این کارگر جوان شده است.
مسئولان مجتمع مس سرچشمه تاکید کردهاند که پیش از وقوع این حادثه، اخطارهای ایمنی متعددی به شرکت پیمانکاری «کانیمس» ابلاغ شده بود. با این حال، به دلیل بیتوجهی پیمانکار به هشدارهای صادر شده وعدم رفع نواقص فنی کارگاه، این شرکت مقصر حادثه شناخته شده و پرونده جهت برخورد قانونی در حال پیگیری است.
گفتنیست، عصر چهارشنبه ۱۷ تیرماه، یک کارگر شرکت «کانی مس» بنام «محمد شاهین» ۲۷ساله بر اثر حادثه برق گرفتگی جان خودرا از دست داد.