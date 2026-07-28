منابع کارگری در این رابطه به ایلنا گفتند: عمران نارویی که برای کار صیادی از ایرانشهر راهی بندر کنگ شده و به عنوان یکی از کارگران یک لنج صیادی مشغول به کار بوده، شامگاه ۱۹ تیرماه حین کار از روی لنج به داخل دریا سقوط کرده و از همان زمان تاکنون هیچ اثری از وی به دست نیامده است.

از قرار معلوم، هویت این صیاد، «عمران نارویی»، ۲۳ ساله، متاهل و دارای یک فرزند خردسال، اهل و ساکن منطقه غریب آباد شهرستان ایرانشهر اعلام شده است.

به گفته منابع محلی، با وجود گذشت ۱۷ روز از این حادثه، تلاش‌ها برای یافتن این صیاد همچنان ادامه دارد، اما تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. خانواده او در نگرانی و بی‌خبری کامل به سر می‌برند و خواستار تداوم و تسریع عملیات جستجو و اطلاع رسانی شفاف درباره سرنوشت وی هستند.

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