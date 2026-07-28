مطالبات مراکز درمانی در حال پرداخت است/ هموطنان در زمینه کالابرگ نگرانی نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این نشست را فرصتی برای بررسی مسائل و دغدغه‌های مردم در سطح ملی و محلی دانست.

سیاست‌های دولت در راستای تقویت پایداری اجتماعی است

میدری اظهار کرد: این وزارتخانه در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی، وظیفه دارد با اجرای سیاست‌های حمایتی، پایداری اجتماعی را تقویت کند. همان‌گونه که مردم ایران با تمام وجود از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند و پاسدار خون شهدا هستند، مجموعه دولت نیز خود را موظف می‌داند در همین مسیر برای خدمت به مردم تلاش کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از معیشت مردم افزود: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، در سال جاری حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش حداقل دستمزد افزایش یافت. هرچند تداوم تورم موجب شده است که این افزایش به‌تنهایی پاسخگوی همه مشکلات معیشتی نباشد، اما دولت تلاش کرده است تا از ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت این قشر استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی گفت: افزایش مستمری‌های این سازمان نیز بیش از رشد حداقل دستمزد بوده است، اما همچنان حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر نیازمند استمرار سیاست‌های حمایتی و تأمین منابع مالی است.

مطالبات مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی در حال پرداخت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین منابع حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی، انتشار اوراق مالی از دو هفته گذشته آغاز شده است تا مطالبات مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی پرداخت شود. بخشی از این مطالبات طی روزهای آینده تسویه خواهد شد و روند تأمین منابع برای پرداخت سایر مطالبات نیز ادامه دارد.

دولت با استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاهش فشارهای اقتصادی حرکت می‌کند

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت و مجلس برای عبور از شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: دولت با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، در تلاش است فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و امیدواریم با همراهی مجلس شورای اسلامی، زمینه رفع موانع و اجرای مؤثرتر سیاست‌های حمایتی برای مردم عزیز فراهم شود.

در ادامه این نشست، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن، با اشاره به گستره مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: این وزارتخانه به دلیل ارتباط مستقیم با اقشار مختلف مردم، از کارگران و بازنشستگان تا جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان بهزیستی، نقش مهمی در ایجاد امید و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه در این نشست، اعضای کمیسیون مسائل و دغدغه‌های مردم را مطرح کردند، افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره موضوعات مختلف از جمله معیشت مردم، اجرای طرح کالابرگ، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تأمین منابع حوزه درمان و حمایت از اشتغال گزارش‌های لازم را ارائه کرد و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد.

مردم درباره کالابرگ نگرانی نداشته باشند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، اقدامات انجام‌شده برای پرداخت مطالبات حوزه درمان و تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: روند پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها آغاز شده و بخش قابل توجهی از آن انجام شده است و مابقی نیز در حال پرداخت است؛ از این رو مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

ارزیابی نمایندگان از بسته‌های حمایتی وزارت کار برای جلوگیری از تعدیل نیرو مثبت بود

جوکار همچنین با اشاره به حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و حفظ اشتغال در شرایط پس از جنگ، اظهار کرد: پیش‌بینی بسته‌های تشویقی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از سرمایه‌گذاران از موضوعات مهمی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی در کشور، توسعه تعاونی‌ها را یکی از راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و مجلس، زمینه تقویت نقش شرکت‌های تعاونی در فعالیت‌های مولد و ثروت‌آفرین بیش از پیش فراهم شود.

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