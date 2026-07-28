خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیاتی از مصدومیت سه آتش‌نشان در حریق پالت سازی کرج

جزئیاتی از مصدومیت سه آتش‌نشان در حریق پالت سازی کرج
کد خبر : 1819416
لینک کوتاه کپی شد.

سه آتش نشان در جریان آتش‌سوزی کارخانه پالت‌سازی در منطقه محمد شهر کرج، دچار مصدومیت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان آتش‌سوزی عصر روز گذشته (پنجم مرداد) که در شهرک صنعتی ولدآباد شهرستان محمدشهر رخ داد، ماموران آتش‌نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند که در جریان آن سه نفر از آتش‌نشانان دچار سوختگی سطحی شدند و بعد از اطفای حریق به بیمارستان منتقل شدند. 

گفته می‌شود آتش سوزی در یک کارگاه پالت‌سازی و در زمینی به مسافت حدود یک هکتار اتفاق افتاده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل