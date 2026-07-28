به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان آتش‌سوزی عصر روز گذشته (پنجم مرداد) که در شهرک صنعتی ولدآباد شهرستان محمدشهر رخ داد، ماموران آتش‌نشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند که در جریان آن سه نفر از آتش‌نشانان دچار سوختگی سطحی شدند و بعد از اطفای حریق به بیمارستان منتقل شدند.

گفته می‌شود آتش سوزی در یک کارگاه پالت‌سازی و در زمینی به مسافت حدود یک هکتار اتفاق افتاده است.

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