جزئیاتی از مصدومیت سه آتشنشان در حریق پالت سازی کرج
کد خبر : 1819416
سه آتش نشان در جریان آتشسوزی کارخانه پالتسازی در منطقه محمد شهر کرج، دچار مصدومیت شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان آتشسوزی عصر روز گذشته (پنجم مرداد) که در شهرک صنعتی ولدآباد شهرستان محمدشهر رخ داد، ماموران آتشنشانی اقدام به خاموش کردن آتش کردند که در جریان آن سه نفر از آتشنشانان دچار سوختگی سطحی شدند و بعد از اطفای حریق به بیمارستان منتقل شدند.
گفته میشود آتش سوزی در یک کارگاه پالتسازی و در زمینی به مسافت حدود یک هکتار اتفاق افتاده است.