به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر پیمانکاری حین انجام کار حفر کانال وعملیات لوله گذاری، به ناگهان زیر انبوهی از خاک و سنگ مدفون شد.

بر اساس این گزارش، گروه‌های امدادی پس از چند ساعت تلاش، موفق شدند این کارگر محبوس را از زیر آوار خارج کرده و به بیرون منتقل کنند.

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