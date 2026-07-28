در اردبیل اتفاق افتاد؛
نجات کارگر لولهگذاری فاضلاب از زیر آوار
کد خبر : 1819411
یک کارگر پروژه لوله گذاری فاضلاب شهری در محدوده خیابان عطایی اردبیل که بر اثر ریزش آوار خاک و سنگ گرفتار شده بود، توسط نیروهای امدادی نجات یافت.
به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر پیمانکاری حین انجام کار حفر کانال وعملیات لوله گذاری، به ناگهان زیر انبوهی از خاک و سنگ مدفون شد.
بر اساس این گزارش، گروههای امدادی پس از چند ساعت تلاش، موفق شدند این کارگر محبوس را از زیر آوار خارج کرده و به بیرون منتقل کنند.