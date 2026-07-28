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در اردبیل اتفاق افتاد؛

نجات کارگر لوله‌گذاری فاضلاب از زیر آوار

نجات کارگر لوله‌گذاری فاضلاب از زیر آوار
کد خبر : 1819411
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یک کارگر پروژه لوله گذاری فاضلاب شهری در محدوده خیابان عطایی اردبیل که بر اثر ریزش آوار خاک و سنگ گرفتار شده بود، توسط نیروهای امدادی نجات یافت.

به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر پیمانکاری حین انجام کار حفر کانال وعملیات لوله گذاری، به ناگهان زیر انبوهی از خاک و سنگ مدفون شد.

بر اساس این گزارش، گروه‌های امدادی پس از چند ساعت تلاش، موفق شدند این کارگر محبوس را از زیر آوار خارج کرده و به بیرون منتقل کنند.

 

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