به گزارش ایلنا، روز گذشته حین بارگیری در یک کارگاه ساختمانی، یک دستگاه جرثقیل تاورکرین واژگون شد که در پی آن، کارگر اپراتور ۳۵ساله این جرثقیل مصدوم شد. همچنین یک جوان ۱۸ساله و یک زن ۶۰ساله نیز در این حادثه دچار مصدومیت و شوک شدند.

سقوط این جرثقیل علاوه بر مصدومیت این کارگر و دو شهروند، باعث تخریب بخشی از یک ساختمان پنج طبقه و آسیب به خودروهای پارک شده در محل شده است.

مصدومان این حادثه پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند و بررسی‌ها درباره علت دقیق وقوع این سانحه ادامه دارد.

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