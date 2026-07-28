به گزارش خبرنگار ایلنا، به دلیل جنگ چهل‌روزه، تعدادی از واحدهای تولیدی لرستان آسیب دیدند یا ناچار به توقف فعالیت شدند. به کارگران همه‌ی این واحدها وعدۀ بازگشت به کار داده شد.

حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، در گفتگو با ایلنا، آخرین وضعیت کارگران استان را تشریح کرد و گفت: در پی مشکلات ایجادشده برای کارخانجات نساجی بروجرد، ۶۳۰ نفر از کارگران این مجموعه برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شدند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۶۰۷ نفر واجد شرایط دریافت بیمۀ بیکاری شناخته شدند و به مدت سه ماه از این حمایت استفاده کردند.

موسیوند با اشاره به وعده بازگشت به کار این کارگران، اظهار کرد: با پیگیری مسئولان استان، قرار شد کارگران پس از پایان دوره دریافت بیمۀ بیکاری به کار بازگردند که تاکنون ۴۰۷ نفر از آن‌ها دوباره مشغول به کار شده‌اند.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ نفر از کارگران به دلایل شخصی از بازگشت به کار انصراف داده‌اند و تمایلی به ادامه همکاری با شرکت ندارند. در نتیجه، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کارگر دیگرِ نساجی بروجرد، همچنان در انتظار بازگشت به کار و مشخص شدن وضعیت شغلی خود هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان تأکید کرد: پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف این کارگران همچنان ادامه دارد تا وضعیت اشتغال آن‌ها هرچه سریع‌تر مشخص شود.

بلاتکلیفی ۸۱ کارگر سد مخمل‌کوه برای دریافت بیمه بیکاری

موسیوند در ادامه دربارۀ وضعیت فعلی کارگران سد مخمل‌کوه توضیح داد: از اسفندماه سال گذشته، ۸۱ نفر از کارگران این مجموعه، برای دریافت بیمه بیکاری درخواست ثبت کرده‌اند.

وی گفت: پرونده‌های این کارگران خیلی وقت پیش تکمیل شده و بارها به آن‌ها وعدۀ پرداخت بیمه بیکاری داده شده است، اما متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون این پرداخت صورت نگرفته و کارگران مخمل‌کوه همچنان در انتظار دریافت مقرری قانونی خود هستند.

او افزود: مسئولان از جمله مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان استاندار، فرماندار خرم‌آباد و مدیرکل تأمین اجتماعی استان، بپیگیر حل مشکلات کارگران سد مخمل‌کوه بودند و به ماجرا ورود کردند. از قرار، مقرری بیکاری این ارگران در شرف پرداخت است و به زودی پرداخت می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در پایان با اشاره به شرایط برخی دیگر از واحدهای تولیدی استان گفت: وضعیت فعلی کارگران نساجی بروجرد و سد مخمل‌کوه نشان می‌دهد بخش مهمی از نیروی کارِ آسیب‌دیده‌ی جنگ، همچنان در انتظار اجرای وعده‌های حمایتی و بازگشت به کار هستند؛ موضوعی که از منظر حقوق صنفی، ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های بیمه بیکاری و حفظ اشتغال موجود را برجسته می‌کند.

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