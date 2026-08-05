دبیر اجرایی خانهی کارگر استان قزوین در گفتوگو با ایلنا:
بازنشستگان توان خرید نان و پنیر هم ندارند/ دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد/ لزوم ترمیم حقوقها
دبیر اجرایی خانۀ کارگر استان قزوین با اشاره به جهش قیمت خوراکیها، افزایش قیمت نان و عقبماندن دستمزدها از هزینههای زندگی، خواستار بازنگری در دستمزد، پرداخت مطالبات بازنشستگان و تسویۀ فوری بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران از تشدید فشار تورمی بر معیشت خانوارها حکایت دارد. در تیرماه، تورم نقطه به نقطه خوراکیها به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها برای خرید همان سبد غذایی سال گذشته، امروز باید بیش از دو برابر هزینه کنند. این در حالی است که شورایعالی کار هزینۀ سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد کرده، اما دریافتی یک کارگر با احتساب مزایا به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، بهویژه نان، هر روز عمیقتر میشود.
عیدعلی کریمی، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانۀ کارگر استان قزوین، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، خواستار بازنگری مستمر در دستمزدها متناسب با تورم، پرداخت مطالبات بازنشستگان و تسویۀ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شد.
کریمی با هشدار نسبت به شرایط سخت معیشتی بازنشستگان گفت: متأسفانه صبر بازنشستهها دیگر دارد تمام میشود. مردم در خیابان از ما میپرسند این حقوقها چه شد؟ این دو ماه عقبماندگی چه شد؟ چرا این وضعیت به وجود آمده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت نان افزود: چند ماه از سال گذشته است. وقتی خود دولت قیمت نان را ۱۰۰ درصد افزایش میدهد، طبیعی است که هزینههای سفرۀ مردم، بهویژه کارگران و بازنشستهها، از این هم بیشتر افزایش پیدا کند.
این فعال کارگری با هشدار نسبت به احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت:
اجرای چنین تصمیمی، موج تازهای از گرانی را به سبد معیشت خانوارها تحمیل میکند و افزایش ابتدای سال دستمزدها را بیش از پیش بیاثر خواهد کرد.
کریمی ادامه داد: الان گرانیها از مرز ۱۰۰ درصد گذشته است. اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی و بنزین که دربارۀ آن صحبت شده، در همین روزهای آینده اعمال شود، دوباره موج جدیدی از گرانی وارد سبد خانوار خواهد شد.
این فعال کارگری تاکید کرد: ادامۀ سیاستهای پلکانی و سهمیهبندیهای جدید هم دردی از مردم دوا نمیکند و فقط فشار بیشتری به خانوادهها وارد خواهد کرد. انتظار ما این است که دولت و نمایندگان مجلس به جای این تصمیمها، برای کاهش فاصلۀ طبقاتی و بهبود معیشت مردم چارهای اساسی بیندیشند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تعیین مزد اظهار داشت: اولین مطالبۀ ما این است که حقوقها اصلاح شود. سال گذشته هم قول داده بودند که هر شش ماه یکبار بازنگری در دستمزد انجام شود، اما امروز معتقدم با این سرعت تورم، باید هر دو ماه یکبار حقوقها متناسب با نرخ تورم اصلاح شود. با تورمی که امروز به وجود آمده، دیگر افزایشهای ابتدای سال هیچ ارزشی ندارد.
پرداخت مطالبات بازنشستهها باید در اولویت قرار گیرد
کریمی با اشاره به مطالبات معوق بازنشستگان گفت: علاوه بر بهروزرسانی حقوقها متناسب با تورم، باید مطالبات بازنشستهها هرچه سریعتر پرداخت شود. ما حق مسکن، حق عائلهمندی و سایر مزایای خود را میخواهیم. از ابتدای سال تاکنون قیمت کالاها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما حقوقها تنها حدود ۴۵ درصد افزایش داشته که آنهم عملاً بیاثر شده است.
وی افزود: فاصله طبقاتی هر روز بیشتر میشود. فقیر، فقیرتر شده و ثروتمند، ثروتمندتر. واقعاً حتی نان خالی هم از سفرۀ بسیاری از بازنشستهها حذف شده است. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
مشکل ضعف سیستم نظارتی است
دبیر اجرایی خانۀ کارگر استان قزوین، در ادامه گفت: ممکن است بخواهند همه این مشکلات را به جنگ ربط بدهند، اما من این را قبول ندارم. مشکل اصلی، ضعف سیستم نظارتی است. یا نظارتی وجود ندارد، یا اگر هست، به درستی عمل نمیکند.
وی ادامه داد: اگر فرصت دیدار با مسئولان فراهم شود، همه این مسائل را با صراحت مطرح خواهیم کرد. امروز شرایط به نقطۀ حساسی رسیده است. ما در برابر دشمنان کشور ایستادهایم و از امنیت کشور دفاع میکنیم، اما نباید شرایط اقتصادی به گونهای باشد که سفرۀ مردم هر روز کوچکتر شود. امروز بسیاری از بازنشستهها حتی توان خرید نان و پنیر را هم ندارند و این یک واقعیت تلخ است.
دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را هرچه سریعتر پرداخت کند
این فعال کارگری از دولت خواست بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را هرچه سریعتر بپردازد تا این سازمان برای جبران کمبود منابع، فشار را بر دوش بازنشستهها نگذارد.
او افزود: تأمین اجتماعی نباید برای جبران کسری بودجه، خدمات درمانی و قانون الزام را محدود کند یا بیمهی تکمیلی تحمیلی را پیش بکشد. مسئولان نباید خدمات درمانی را محدود کنند. از وزیر کار، مدیرعامل تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس میخواهیم پرداخت بدهی دولت را در اولویت بگذارند.
وی در پایان هشدار داد: ادامهی این روند، شرایط را بحرانی خواهد کرد. صبر بازنشستهها رو به پایان است و آثار این مشکلات را امروز در خانوادهها میبینیم. از دولتیها و نمایندگان مجلس میخواهیم هرچه سریعتر در این روند تجدیدنظر کنند. وضعیت امروز واقعاً اسفبار است....